"Poneos en mi lugar": Piqueras confiesa lo que piensa cuando 'Sálvame' se lo pone difícil

El estreno de Los Teloneros, el nuevo programa de Cuatro que presentan Antonio Castelo y Miguel Lago, ha estado apadrinado por Pedro Piqueras, que ha acompañado a los humoristas en plató.

El periodista ha recordado algunos de los momentos más divertidos que ha protagonizado en Informativos Telecinco. Especialmente, los surrealistas pasos que dan desde Sálvame mientras él espera su turno para comenzar con las noticias.

Lea también: "No me ha contestado a lo que he preguntado": Piqueras pelea por la respuesta que Pedro Sánchez no quiso dar

"Es complicado. No sabes qué cara poner. Me quedo quiero con la cara que tengo en ese momento para que no se me note nada", ha dicho Piqueras ante Castelo y Lago.

Piqueras: "Pienso: 'A ver si me dan paso de una vez"

A continuación, han recordado algunos de esos embarazosos momentos, como cuando Raquel Mosquera le presentó desde Sálvame Tomate de una manera bastante efusiva o cuando entró en directo mientras Anabel Pantoja y Paz Padilla bailaban sin parar.

"Poneos en mi lugar", ha dicho Piqueras. "Estaban bailando, yo tenía que entrar. ¿Y qué haces? No hago ningún gesto, simplemente pensar: 'A ver si me dan paso de una vez", ha dicho sobre estas situaciones tan comprometidas en las que tiene que mantener el tipo.

Entidades Pedro María Piqueras Gómez Periodista Periodista