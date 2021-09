La despedida de Lourdes Maldonado tras ser cesada en Telemadrid: "No saben lo feliz que he sido"

Lourdes Maldonado se ha despedido de los espectadores de Telemadrid este viernes, 3 de septiembre, dos días después de saberse que la nueva cúpula de la cadena, con José Antonio Sánchez al frente, había decidido fulminar a todos los presentadores del Telenoticias.

Lea también: Silvia Intxaurrondo y Marc Sala buscan hueco entre Ana Rosa y Susanna Griso: "Son competidoras muy duras"

La periodista, que llegó al canal en 2017 procedente de Antena 3, ha presentado su último informativo. "Y hoy antes de irme quiero decirles algo. Siento mucho no poder seguir estando aquí con todos ustedes", ha dicho primero al cierre del Telenoticias 1.

Lourdes Maldonado se despide de Telemadrid tras ser cesada

"Les voy a echar muchísimo de menos porque ustedes han dado sentido a todo esto. No saben lo feliz que he sido contándoles las noticias cada día. Así que me despido con un hasta siempre", ha proseguido lanzando un cariñoso guiño a Nacho Aranda y Carolina García, encargados de la información deportiva.

Lea también: José Antonio Álvarez Gundín, nombrado nuevo director de Informativos de Telemadrid

José Pablo López, exdirector general de Telemadrid, se ha hecho eco su despedida elogiándola como "profesional, comprometida, grande hasta en el adiós". "Elegante y profesional siempre", ha añadido Jon Ariztimuño, exdirector de informativos.

Profesional, comprometida, trabajadora, grande hasta en el adiós. Lourdes Maldonado, deber cumplido. @lourdesmaldonad pic.twitter.com/vxygx3au15 — José Pablo López (@Josepablo_ls) September 3, 2021

Entidades Lourdes Maldonado Alconada Presentadora Informativos Presentadora Informativos

Relacionados Risto Mejide ficha a Esperanza Aguirre como colaboradora de Todo es mentira