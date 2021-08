No todo es lo que parece: Clarissa Ward cuenta la verdad de su fotografía más viral en Afganistán

Las fotografías de Clarissa Ward, corresponsal de la cadena CNN en Afganistán, dieron la vuelta al mundo. Las imágenes provocaron un enorme revuelo en Twitter porque se expandió la idea del cambio radical de vestuario en apenas 24 horas, a raíz de que el grupo islámico tomara el poder de Kabul.

En una de las fotos, la periodista aparece maquillada y con ropa de color, y en la otra, sale con un velo islámico de tono negro. Pues bien, horas después de que se esto se hiciera viral, Ward ha salido al paso para aclarar que no todo lo que parece es verdad y ha aclarado el verdadero contexto en el que están hechas las capturas.

Clarissa Ward cuenta la verdad de su foto más viral en Afganistán

"Este meme es inexacto. La foto de arriba es dentro de un recinto privado. La inferior es en las calles de los talibanes en Kabul. Siempre he usado un pañuelo en la cabeza con anterioridad en la calle en Kabul, aunque no con el pelo completamente cubierto y abbaya. Así que hay una diferencia, pero no tan marcada", ha escrito.

Hay que decir que la segunda imagen fue tomada tras un reportaje que hizo Clarissa Ward en plena calle con los talibanes. En su crónica, ella misma se extraña porque los insurgentes "cantan pidiendo 'muerte a América', pero al mismo tiempo son simpáticos". En otro momento del vídeo, se ve cómo se aparta de un grupo de hombres: "Me acaban de decir que me quede a un lado porque soy mujer".

Las informaciones de la periodista en Afganistán están generando tanto críticas positivas, por la peligrosidad de estar a pie del cañón siendo mujer, como negativas. Un sector de los espectadores opinan que sus crónicas 'dulcifican' la imagen del ejército talibán.

On the streets of Kabul today- feel we are witnessing history pic.twitter.com/wcVKzbT6oJ — Clarissa Ward (@clarissaward) August 16, 2021