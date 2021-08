El Telediario sobre Afganistán de Franganillo se lleva el aplauso de la audiencia de TVE: "Clase magistral"

La situación en Afganistán tras la toma de control del país por parte del grupo talibán ha generado una gran confusión en los últimos días. En pleno mes de agosto, TVE quiso ordenar este asunto y abrió un Telediario especial este lunes para explicar lo que estaba sucediendo.

Liderado por Carlos Franganillo, el informativo contó con entrevistas, el análisis de expertos en la zona que aportaron contexto y la colaboración de los corresponsales de TVE en distintas capitales, desde Washington a Pekin. Por ejemplo, Mavi Doñate, corresponsal de TVE en la capital de China, explicó perfectamente las relaciones con este país a través de un mapa que colgaba de la pared en la sala desde donde hablaba sin necesidad de más tecnología.

La audiencia aplaudió el movimiento de TVE, que decidió abordar este importante asunto internacional en la cadena principal y en horario de máxima audiencia. "Este especial es muy bueno. Lo internacional teniendo el tiempo que merece en la televisión pública", decía un usuario en redes sociales. "Es la televisión que merecemos, la que pagamos con nuestros impuestos. Análisis, voces nativas hablando de lo q ocurre y de dónde viene esta situación", decía otro. "TVE está dando una clase magistral sobre la situación en Afganistán, con sus antecedentes y explicando los escenarios que se abren a futuro, consultando a especialistas y personas con mucho conocimiento del terreno", se podía leer en Twitter.

Estos son solo algunos ejemplos de una opinión generalizada sobre el trabajo que puso sobre la mesa TVE con el equipo de Carlos Franganillo al frente. El presentador habló con el analista Ahmed Rashid, uno de los mayores expertos en Afganistán y autor del libro 'Los talibán: Islam, petróleo y fundamentalismo en el Asia Central'. Además, contactó con un traductor que colaboró con las tropas españolas que en estos momentos continúa en Afganistán y cuya identidad se mantuvo en secreto. El informativo también emitió parte de la rueda de prensa de Joe Biden, presidente de EEUU.

En el plató estuvieron Ignacio Álvaro Benito, que fue responsable de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en Afganistán y que trabajó para la ONU, y los periodistas de TVE Lorenzo Milá y Pilar Requena. También habló Yolanda Álvarez, la última periodista de TVE que ha estado en Afganistán y que volvió a España el pasado mes de julio.

El Telediario 2 especial Afganistán consiguió un 10,7% de share y 1.197.000 espectadores, por encima de la media de La 1. Fue lo más visto del día en la pública y la segunda emisión con mejor cuota del día después de La Vuelta.

El especial #TDAfganistan me recuerda cómo muchos critican al periodismo, a TVE, a las televisiones, a los medios de comunicación. Pero no ven nunca un informativo, no escuchan nunca la radio, ni leen dos periódicos distintos. Qué brillantez.