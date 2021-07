"No me ha contestado a lo que he preguntado": Piqueras pelea por la respuesta sobre Ábalos que Pedro Sánchez no quiso dar

Pedro Sánchez concedió a Pedro Piqueras su primera entrevista después de la profunda remodelación de Gobierno que acaba de realizar, con la salida de siete ministros del PSOE y de su propio jefe de gabinete, Iván Redondo.

La charla, en el informativo de las 21.00, se produjo en un día marcado por el contexto internacional de las protestas en Cuba. Precisamente, Piqueras preguntó a Sánchez si este país se comporta como una dictadura. "No es una democracia y la sociedad cubana debe encontrar el camino", dijo el presidente del Gobierno, que evitó calificarlo expresamente como dictadura.

También se mostró esquivo cuando Piqueras preguntó por los cambios de Gobierno. El presentador quería respuestas concretas sobre las salidas de Ábalos, Carmen Calvo e Iván Redondo, el núcleo duro de Sánchez, pero no lo consiguió por más que lo intentó.

Piqueras insiste a Pedro Sánchez con Ábalos: "No me ha contestado a lo que le he preguntado"

En primer, Piqueras quiso saber por qué había prescindido de su "hombre de confianza en el PSOE", Ábalos. Sánchez contestó de manera general sobre la "gratitud" que trasladaba "a todos los ministros que han salido" en la crisis de Gobierno.

"Pero no me ha contestado a lo que le he preguntado: ¿Por qué ha prescindido de José Luis Ábalos?", insistió Piqueras. "Ha sido un muy buen ministro y un gran Secretario de Organización. Ha dejado al PSOE en una posición mucho más fuerte, pero estamos en una nueva etapa de recuperación y modernización", explicó Sánchez, que volvió a evitar dar una respuesta clara sobre los motivos que le habían llevado a sacar del Gobierno a una persona tan cercana.

"Perdone, presidente, pero es que nos ha parecido que Ábalos se ha ido enfadado"

El presentador, incansable, retomó la pregunta. "Perdone, presidente, pero es que nos ha parecido que Ábalos se ha ido enfadado... No sé si ha habido algún problemas entre ustedes", volvió a preguntar Piqueras. "Siempre las crisis de Gobierno dan para mucha literatura", respondió Sánchez, haciendo referencia a lo que habían escrito los medios de comunicación. "No, no, lo digo por cómo se ha despedido él", se defendió el presentador.

"Insisto, para mí todos y cada uno de los ministros y ministras y la gente de mi equipo más estrecho tienen mi enorme gratitud porque creo que han hecho un trabajo extraordinario", zanjó Pedro Sánchez.