Mónica Carrillo enseña una imagen con las cicatrices del cáncer que sufrió: "La vida sigue"

Mónica Carrillo, presentadora de Antena 3 Noticias, ha compartido una imagen de la cicatriz que le ha dejado el cáncer que sufrió hace unos meses, un carcinoma basocelular por el que tuvo que ausentarse delante de las cámaras en los meses de verano de 2020.

"Entre estas dos fotos ha pasado un año. La vida sigue. Nos deja cicatrices profundas para que no nos olvidemos de todo lo sucedido, pero siempre avanza. Vamos. Cuídense, protéjanse del sol y preocúpense por lo importante", ha escrito Carrillo en las redes sociales.

Las muestras de cariño a esas palabras fueron tan abrumadoras que la presentadora colgó otro tuit. "Siento mucho no poder responder tantas muestras de cariño. Estoy abrumada por vuestra respuesta y feliz por todas las personas con una situación parecida a las que haya podido ayudar".

Mónica Carrillo explicó en otoño de 2020 lo que le había ocurrido. Según la periodista, a principios de junio de ese año acudió al dermatólogo en la que fue su primera salida tras el confinamiento porque notaba una pequeña herida que "no terminaba de cicatrizar" desde hace un par de meses.

Mónica Carrillo: "Se trataba de un carcinoma basocelular"

Fue entonces cuando se enteró de que padecía cáncer: "Finalmente, el cirujano me confirmó que se trataba de un carcinoma basocelular, un tipo de cáncer de piel localizado en la nariz". Ese día se lo extirparon y comenzó a recuperarse. "Este verano atípico para todos lo ha sido también en este sentido para mí. Protección solar, apósitos, gorras y grandes dosis de paciencia y confianza. En estas situaciones nos ponemos a prueba nosotros y también las personas que nos rodean", relató hace unos meses.

También ha afirmado sentirse arropada: "Tengo la suerte de estar maravillosamente rodeada en lo personal y lo profesional, así que este apoyo ha sido fundamental para mí. Quienes me conocen saben que no soy dada a contar detalles de mi intimidad, pero no en esta ocasión creo que puede servir para dar visibilidad", dijo entonces.