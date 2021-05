La pillada a Pedro Piqueras por culpa de un micrófono abierto tras un vídeo sobre Vox

Pedro Piqueras vivió este jueves un embarazoso momento en Informativos Telecinco que no pasó desapercibido para los espectadores por culpa de un micro abierto. Sucedió cuando el presentador informó en titulares sobre la lamentable bronca que se produjo en el pleno de Ceuta.

El debate sobre una rotonda en la periferia en la ciudad acabó en un cruce de insultos entre el portavoz de Vox y el resto de partidos políticos por la crisis migratoria. "Como muestra de distancia, griterío y crispación lo que ha ocurrido en el parlamento de Ceuta", dijo Piqueras para dar paso a las imágenes.

Un micro abierto 'caza' a Pedro Piqueras tras un vídeo de Vox en Telecinco

El presidente del pleno, Juan Vivas (PP) se vio obligado a suspenderlo: "Usted estaba desaparecido y yo planteando una estratagia de defensa de Ceuta mientras Vox pretendía incendiar Ceuta para mayor gloria del populismo".

"Sin duda, uno de los momentos más duros de su historia con la intervención de un representante de Vox y en medio de la crisis abierta por la entrada de 8.000 marroquíes en la ciudad autónoma", señaló Piqueras.

Ya al volver al plató, se escuchó decir algo al presentador manchego que no estaba en el guion y que algunos lo interpretaron como un insulto. Sin embargo, pese al revuelo formado en redes sociales, lo cierto es que no se percibe de forma nítida. Piqueras no se inmutó y siguió dando los titulares.

