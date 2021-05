Matías Prats, descolocado por Mónica Carrillo ante su pasado en Eurovisión: "No habíamos nacido, pero tú estabas allí"

La resaca de Eurovisión 2021, que acabó el pasado sábado con la victoria de Italia y el irreverente grupo Maneskin, ha llegado hasta Antena 3 Noticias. Este domingo, el informativo de Atresmedia ha vivido un momento de lo más llamativo que acabó con Matías Prats entonando uno de los temas históricos del festival.

Tras informar de la posición de Blas Cantó, representante de España en Rotterdam, y visualizar un resumen de su actuación, el periodista Ángel Carreira preguntó a los presentadores si recordaban la última vez que nuestro país tuvo un puesto destacado.

"Hay que remontarse bastante atrás para recordar una buena posición de España en Eurovisión. No sé si vosotros recordáis alguna...", les emplazó el colaborador. "Me miras a mí, que era el único que estaba vivo entonces", bromeó entonces Prats, que destacó las dos únicas victorias que hemos vivido. "Massiel y Salomé, en blanco y negro", añadió.

Matías Prats se arranca a cantar el A-ba-ni-bi

En ese momento, Mónica Carrillo sorprendió a todos al sacar del baúl de los recuerdos unas imágenes de Prats que muy pocos rememoraban. "No sé si lo sabrán los espectadores, pero Matías también llegó a transmitir el festival de Eurovisión", aseguró la presentadora mientras en pantalla se veía una instantánea del momento en cuestión. "Nosotros no habíamos nacido, pero tú estabas allí", le dijo a su compañero.

"Hace ya mucho tiempo de eso... Han pasado 43 años y fui el presentador del jurado de Eurovisión", recordó Prats antes de añadir que esa edición la ganó Israel "con una canción que se hizo muy famosa". Esta anécdota hizo que Carrillo se atreviera a pedirle a Matías Prats que se lanzara a cantarla. Este aseguró que no recordaba la letra, pero se mostró de acuerdo en tararear un fragmento del mítico A-ba-ni-bi. "Ojo, que empieza mañana Mask Singer y lo mismo te dan un toque", le vaciló Carrillo. "No, no. Ahí no", sentenció Prats.

Que entre el aluvión de malas noticias de los últimos tiempos hayamos conseguido un momento así es esperanzador. Eso es gracias a la complicidad de todo un equipo.Qué suerte compartir mesa con Matías del que tanto he aprendido, sobre todo, a tomarme la vida con sentido del humor. pic.twitter.com/OlNjjSigpr — Mónica Carrillo (@MonicaCarrillo) May 23, 2021