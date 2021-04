"Fue insultante y difícil de soportar": habla el científico que se quedó sin debatir con Miguel Bosé

El informativo matinal de Antena 3 Noticias ha entrevistado a Quique Bassat, epidemiólogo del instituto de Salud Global de Barcelona. Él era el experto que iba a debatir con Miguel Bosé en el programa de Jordi Évole. Sin embargo, el cantante se negó a hacerlo.

"Le hubiera dicho muchas cosas. Hubiese sido muy claro a la hora de demostrar que las vacunas son la mejor herramienta de salud pública", ha dicho.

Lea también: Miguel Bosé reniega de su pasado socialista y sorprende a Évole desvelando a quién vota ahora: "No me arrepiento"

"El equipo de Évole me había contactado. Estaba preparado para entrar pero me avisaron de que era posible que no aceptase. Estaba listo para intervenir o no", ha contado a Manu Sánchez en Antena 3.

"Fue insultante para aquellos que han perdido a seres querido"

"Fue insultante para aquellos que han perdido a seres querido. Minimizar el impacto de la pandemia y reírse de que esta infección no representa un problema importante de salud pública, se me hizo muy difícil de soportar", relató Bassat.

El experto ha continuado su exposición de la siguiente manera. "Me produjo desasosiego escuchar a alguien que era presa de su propio delirio. Sus declaraciones estaban fuera de lugar y no estaban basadas en ningún hecho. Me dejó mal cuerpo que en pleno prime time alguien pudiese exponer unos comentarios tan polémicos y que rozan la apología y el delito contra la salud pública", ha dicho.