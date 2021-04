Piqueras 'aprieta' a Ayuso en un tenso rifirrafe por su gestión del coronavirus: "Permítame que insista"

Isabel Díaz Ayuso acudió este jueves al informativo de Pedro Piqueras, donde fue entrevistada en directo. La presidenta de la Comunidad de Madrid defendió su gestión frente al coronavirus, con la hostelería abierta, ante varias preguntas que el periodista le hizo sobre este asunto.

"No he encontrado evidencias de que la hostelería provoque más contagios que la convivencia en casas. No hay informes que digan que cerrando esto mejora. París lleva tiempo con restricciones y el contagio se ha disparado. Cuando nos obligan a cerrar, siempre sube la cifra de contagios porque la densidad de población de Madrid es muy grande", defendió Ayuso. "Me daréis la razón en las próximas semanas".

"Ahí está el caso de Valencia por ejemplo. Valencia llegó a tener en algunas ciudades como Alcoy más de 2000 contagios y ahora mismo han reducido el índice a los 34 puntos por cada 100 mil habitantes. ¿Allí sí que han funcionado las restricciones no?", preguntó Piqueras.

"Eso si lo cortas ahora, porque Valencia en tiempo atrás Es que a mi no me gusta hablar de otras comunidades autónomas", apuntó Ayuso, que recordó que hubo una época en la que esta comunidad tenía unas cifras elevadas de contagios. "Ellos están intentado salvar el verano, que es fundamental también", dijo Piqueras.

Ayuso continuó defendiendo su argumento. "Cuando tú mandas a las familias directamente al paro, no solo al paro, sino también a las colas del hambre, no vuelven a recuperar sus vidas. Entonces es muy fácil decir que yo voy a cerrarlo todo y que ya te daré una subvención en algún momento. A mí me dan las gracias porque les deje trabajar", explicó. Asimismo, la presidenta madrileña defendió los cierres perimetrales, los test masivos de antígenos, el análisis de las aguas residuales y el 'toque de queda'. En este sentido, recordó que Madrid -"la capital probablemente con más vida del mundo"- está cerrada a las once de la noche. "Madrid ha ido contra el virus y lo que no hemos hecho ha sido cerrarlo todo por decreto, que a mí, políticamente, podría darme más seguridad, pero a esas personas no les devuelves la vida", insistió.

Piqueras y la diferencia entre Madrid y Valencia: "Perdóneme que insista"

Piqueras continuó con el mismo tema. "Perdóneme que insista", advirtió antes de dar paso a un reportero que tenía destinado en Valencia, donde continúan las restricciones con solo 34 casos por cien mil habitantes. "Hoy, ahora", saltó Ayuso. "34 allí, 315 en Madrid", volvió a decir el periodista de Telecinco. "Pero es que yo me tengo que comparar con capitales europeas, por densidad de población es la única forma de analizar las cosas con claridad. En todo caso me podría comparar con Cataluña y no está mucho mejor. Ahora está mejor Valencia, luego estará peor. Madrid ha sido la mejor región peninsular en algunos momentos y eso también habría que destacarlo".