Un grito sorprende a Vicente Vallés en pleno informativo de Antena 3 por culpa de un micro abierto

El informativo que presenta Vicente Vallés junto a Esther Vaquero protagonizó un curioso momento que no pasó desapercibido para los espectadores de Antena 3. Sucedió cuando el presentador dio paso a una reportera para ampliar la información sobre el bloque de Junts para la investidura de Pere Aragonés como presidente de la Generalitat.

"Junts per Catalunya se abstendrá mañana [este martes] y no permitirá la investidura de Pere Aragonés. No, de momento", dijo Vallés primero. "El dirigente republicano volverá a fracasar en su segundo intento para presidir la Generalitat, aunque dicen los de Junts que no hay que escollos insalvables".

Tras emitir unas declaraciones de Elsa Artadi, portavoz de JxCat, Vallés prosiguió contando la "presión" que mete Puigdemont a Aragonés desde Bélgica "porque con el fracaso de investidura se pone en marcha la cuenta atrás para que se repitan las elecciones si en dos meses no se ha investido a un presidente".

"¡Gracias!": un micro abierto sorprende a Vallés en pleno informativo

Fue en ese momento cuando Vallés dio paso a la periodista Sandra Izquierdo para que realizarla la crónica desde los aledaños del Parlamento de Cataluña. "Junts le da un portazo a ERC y adelanta que mañana no investirá a Pere Aragonés como president de la Generalitat".

"Los neocovergentes quieren presionar agotando todos los plazos porque esperan que los republicanos acepten las exigencias del presidente fugado. Carles Puidemont quiere que el Consell de la República, órgano que creó a modo de Gobierno paralelo, tenga un papel determinante, pero los republicanos no están por la labor. Si el 26 de mayo no hay presidente, habrá nuevas elecciones", terminó.

Una vez pasado a otro tema, el sonido de la reportera se coló en directo porque su micrófono aun seguía abierto. "¡Gracias!", se escuchó decir despidiéndose de forma educada del control de realización. Vallés y Vaquero continuaron con total normalidad las noticias.

Siempre hay que ser agradecida tras una buena crónica #Graciasss pic.twitter.com/SwOduucmSy — TVMASPI (@sebas_maspons) March 29, 2021

