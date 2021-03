Ana Blanco, pillada por un micrófono abierto: "¡Ya no sé por dónde me da el aire!"

Ana Blanco ha sido 'víctima' de un micrófono abierto en pleno Telediario de TVE. La periodista ha sido cazada cuando el informativo emitía una pieza sobre Coque Malla que firmaba Carlos del Amor.

De pronto, los espectadores han podido escuchar la voz de Ana Blanco, que preguntaba a sus compañeros de plató sobre el lugar donde se tenía que situar para la siguiente entradilla.

Lea también: Ana Blanco, obligada a pedir perdón en mitad del 'Telediario' a causa de una cascada de fallos técnicos

La pillada de Ana Blanco: "¡No sé por dónde me da el aire a estas alturas!"

"¿Dónde me pongo? ¿Dónde me pongo? ¡No sé por dónde me da el aire a estas alturas!", ha dicho la veterana periodista de la cadena pública mientras en la imagen seguía Coque Malla.

Lea también: ¿Qué es el mando que Ana Blanco lleva en la mano en el Telediario de TVE y para qué sirve?

Hay que recordar que, recientemente, TVE renovó el plató de los Telediarios con una impresionante escenografía en la que los presentadores ya no son simples bustos parlantes. Ahora, juegan con el decorado, las pantallas, infografías y demás elementos. Además, interactúan con los presentadores de Deportes o El Tiempo.