Irene Montero acusa a Antena 3 Noticias de "blanquear" el comentario machista de un diputado del PP a Yolanda Díaz

Irene Montero, ministra de Igualdad, se ha mostrado muy molesta con Antena 3 Noticias por el tratamiento que dieron a la polémica ocurrida este lunes en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de la Cámara Baja. Todo ocurrió de la siguiente manera.

El diputado del PP Miguel Movellán soltó ante la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que en Unidas Podemos "las mujeres solo suben en el escalafón si se agarran bien fuerte a una coleta". Ella pidió al político que "rectificara" sus palabras porque son "impropias de esta Cámara y muestran un ejercicio claro de machismo". "Las mujeres no nos merecemos este trato", dijo.

Lea también: Piqueras pilla a Pablo Iglesias y descubre sus intenciones con una pregunta: "Perdóneme que lo diga yo"

Finalmente, Movellán acabó retirando lo que dijo aunque se defendió diciendo que "no he sido machista ni lo seré". "No tengo inconveniente en retirarlo porque los españoles sabemos cómo funciona su partido y sus nombramientos", añadió el 'popular'.

Irene Montero se indigna con 'Antena 3 Noticias': "Ojalá rectifiquen"

Por su parte, el informativo que dirige y presenta Sandra Golpe informó así de lo ocurrido: "Un diputado del PP le ha afeado su manera de ascender y Díaz le ha tachado de machista". Es por eso por lo que Irene Montero pide a Antena 3 Noticias que rectifique.

"¿Machismo en los medios? Aquí un ejemplo nada menos que en el informativo de A3", dice. "Se blanquea el ataque machista del diputado del PP a Yolanda Díaz diciendo que el diputado 'afeó a la ministra su forma de ascender'. Ojalá rectifiquen y se disculpen pronto".

¿Machismo en los medios? Aquí un ejemplo nada menos que en el informativo de A3. Se blanquea el ataque machista del diputado del PP a Yolanda Díaz diciendo que el diputado "afeó a la ministra su forma de ascender"



Ojalá rectifiquen y se disculpen pronto https://t.co/H4P2nn3Gwt — Irene Montero (@IreneMontero) March 23, 2021