Las pullas de Vicente Vallés en Antena 3 recordando que estamos en una "democracia plena"

El acto conmemorativo del 40 aniversario del 23-F copó los primeros minutos del informativo que presenta Vicente Vallés en Antena 3. "Aquel asalto contra la democracia no triunfó y la Transición pudo continuar adelante", recalcó el presentador 'sumergido' en el Congreso gracias a la realidad aumentada.

"Desde entonces, está cámara ha podido ser el escenario de otros acontecimientos históricos: varias investiduras de presidentes, mociones de censura y hasta un cambio al frente de la Jefatura del Estado", prosiguió diciendo.

Vallés, a continuación, quiso acordarse de las polémicas declaraciones que hizo Pablo Iglesias en RAC1 al asegurar que "decir que no hay plena normalidad democrática es verdad". "Hoy, 40 años después, y con normalidad, el parlamento ha continuado sus trabajos con los debates propios de una democracia plena", recalcó el presentador.

Las pullas de Vallés a Iglesias por el 23-F: "Democracia plena"

Minutos más tarde, Vallés lo volvió a remarcar al informar de que los partidos independentistas y nacionalistas no participaron en el acto al considerar que el objetivo era "blanquear la monarquía y el régimen del 78". ERC, PNV, CUP, Compromís, Bildu, JxCAT y BNG sí dieron una rueda de prensa para mostrar su rechazo y lanzar mensajes contra el rey Juan Carlos.

"Quien ha querido ha asistido a los actos, quien no ha querido, no lo ha hecho. Una demostración más de normalidad democrática", insistió Vallés dejando en evidencia a estas formaciones por no querer responder a la prensa.

"Por el contrario, no es tanta la normalidad democrática cuando quienes compadecen antes los medios para dar publicidad a sus decisiones luego se niegan a responder a las preguntas", zanjó el periodista dando paso al momento en cuestión.