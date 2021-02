"No es ninguna novedad": la clara respuesta de Vicente Vallés sobre si ha recibido presiones por parte del Gobierno

Vicente Vallés se ha erigido en el último año como uno de los principales azotes del Gobierno en la televisión. El presentador de Antena 3 Noticias ha sido uno de los más críticos con la gestión que el ejecutivo ha hecho de la pandemia del coronavirus que desde marzo de 2020 paralizó a todo el planeta.

Esta posición le ha llevado a recibir públicamente algunas críticas por partes de miembros de Podemos, como Pablo Echenique o el propio Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno y líder de la formación morada. Vicente Vallés ha normalizado este tipo de señalamientos y ha respondido a los que consideran que es "un periodista de derechas".

"En la época de plena efervescencia de los casos de corrupción en el PP con la Gürtel, la Púnica, etc... hicimos Informativos casi monográficos sobre ellos y era el partido gobernante en ese momento. Había veces que se juntaban 3 o 4 resoluciones judiciales sobre 3 o 4 casos diferentes y eso llenaba el Informativo entero", ha empezado recordando el periodista en palabras a Telva.

Vicente Vallés reconoce presiones por parte del Gobierno

"Pongo este ejemplo para que se entienda que es muy importante saber que la obligación profesional de los periodistas es poner el foco informativo sobre quien gobierna, independientemente de quién sea", se ha justificado. "Lo que ocurre es que hay gente a la que le molesta que sea así, porque el que está en el poder en ese momento es de 'los suyos", añadía en referencia a Podemos.

Preguntado sobre si ha recibido alguna 'reprimenda' por parte de sus jefes de Antena 3 por la forma en la que ha dirigido en los últimos tiempos su informativo en la cadena, Vallés lo ha negado, pero sí ha evidenciado que ha recibido presiones por parte del Gobierno. "No es ninguna novedad que los responsables de esta empresa, al igual que los de todas las empresas periodísticas, reciben llamadas", ha destacado.

"Aunque yo en mis jefes siempre he encontrado un apoyo total. Además de que en todos los sitios en los que he trabajado, he puesto toda la responsabilidad profesional que he podido al servicio de mi trabajo", se ha defendido Vicente Vallés.