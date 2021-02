Vallés enseña el vídeo de Iglesias respondiendo a Pablo Hasél en 2014: "Pedía una ley para juzgar a gente como él"

Los altercados producidos durante las manifestaciones en apoyo al rapero Pablo Hasél siguen ocupando gran parte del contenido de los programas de televisión y, en mayor medida, de los informativos, donde se analiza también la polémica actitud de Podemos, que se ha negado a condenar la violencia.

Vicente Vallés dejó en evidencia al partido de Pablo Iglesias al describir la postura que había tenido sobre estos acontecimientos. El informativo de Antena 3 destacó el tuit que escribió Pablo Echenique apoyando a los manifestantes y también la respuesta que Rafael Mayoral dio a la prensa. "Se ha negado a condenar la violencia por más que los periodistas le hayan ofrecido esa posibilidad", dijo Vallés.

"El Gobierno, a través de Podemos, apoya a los manifestantes y los alienta; mientras que el mismo Gobierno, a través del PSOE, condena la violencia y critica a sus socios en el consejo de ministros, aunque no todos, porque la portavoz se ha mostrado comprensiva", prosiguió Vallés, que mostró la división que hay en el Ejecutivo. "El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha vuelto a no tener actividad en su agenda oficial", continuó.

Vallés rescata el vídeo de Pablo Iglesias renegando de Pablo Hasél

Más tarde, expuso el cambio de relación entre Podemos y Hasél con el paso de los años y, para ello, se valió de dos vídeos. "A pesar del apoyo de Podemos, la realidad es que el rapero ha renegado varias veces de este partido. En una entrevista con Valtònyc -el rapero fugado en Bélgica- hablaban de la que para ellos es una fórmula para el cambio: hablaban de la violencia", dijo Vallés antes de introducir unas imágenes de ellos en las que no apoyaban a Podemos.

"Hoy en las redes sociales ha figurado un vídeo de algunos años, se trata de una entrevista a Pablo Iglesias en la que Pablo Hasél le planteaba una pregunta. Escuchen la pregunta y la respuesta", avisaba el periodista. En el corte se escuchaba al rapero preguntar a Iglesias si se "cargaría" antes a Juan Carlos I, Amancio Ortega o Aznar ."Dios mío, a ninguno, me gustaría que hubiera leyes para poder a juzgar gente como esta. Con esta gente que ni se acerquen a mí, no queremos tener nada que ver con gente cuyos problemas no son políticos, son psiquiátricos", respondía Iglesias.

"Pablo Iglesias pedía una ley para juzgar a gente como Pablo Hasél. Ahora Podemos trata de cambiar la ley que existe para que el enaltecimiento del terrorismo o las injurias a la Corona no tenga penas de prisión", cerró Vallés.

