Pedro Piqueras mete la pata al despedir 'Informativos Telecinco': "Les dejamos con 'El amor está en el cielo" Ecoteuve.es 21/01/2021 - 13:54 0 Comentarios

El presentador traduce de forma errónea el título de la novela turca 'Love is in the air'

Pedro Piqueras protagonizó un momento muy comentado en redes sociales este martes, 19 de enero, en Informativos Telecinco. En esta ocasión, la transición de Sálvame a las noticias no fue lo que llamó la atención a los espectadores, sino el broche final del presentador manchego.

Piqueras tuvo que despedir el informativo invitando a la audiencia a que se quedara en la cadena de Mediaset para seguir un nuevo episodio de Love is in the air, su apuesta turca para el access prime time de las últimas semanas.

Sin embargo, el periodista optó por no decir el título en inglés traduciéndolo de forma errónea al castellano: "Terminamos. Les dejamos con la serie El amor está en el cielo y el programa Ven a cenar conmigo. Muy buenas noches a todos y hasta mañana".

Cabe señalar que a Telecinco no le está yendo muy bien con la novela turca y no muy tarde acabará retirándola de su parrilla para su emisión en Divinity. Este miércoles, Love is in the air aprovechó el tirón del fútbol marcando un 12,3%, su máximo share, pero su peor dato en número de espectadores: 934.000.