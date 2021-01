"¿Qué sentiste cuando te señaló?": la respuesta de Vicente Vallés a Pablo Iglesias Ecoteuve.es 12/01/2021 - 9:18 0 Comentarios

El presentador de Antena 3 Noticias acudió como invitado a 'El Hormiguero'

Vicente Vallés acudió este lunes a El Hormiguero. Pablo Motos le preguntó por una polémica que surgió hace meses que tiene a Pablo Iglesias como protagonista. "¿Qué sentiste cuando, señalándote explícitamente, dijo en la sala de prensa de Moncloa que había que normalizar el insulto?".

"Lo escuché en el coche y me quedé sorprendido. Con todos los problemas que había en ese momento con la pandemia, habíamos visto a cuatro miembros del Gobierno en la sala de prensa de Moncloa y se estaba hablando de periodistas. Hay muchos problemas como para hablar de periodistas. Es una circunstancia que no debería producirse, pero igual que llegó se marchó", explicó Vallés. El periodista, no obstante, recordó que todos los Gobiernos, independientemente de su signo político, tienen dificultades para soportar las críticas.

Cuando aquello sucedió, Vallés criticó en su informativo que Pablo Iglesias usase una sala institucional para resaltar los insultos que le estaban lanzado en las redes sociales. Días antes, en una entrevista radiofónica, Iglesias se refirió como "presunto periodista" al mencionar lo que Vallés había dicho en su informativo cuando trató el 'caso Dina Bousselham'.

"¿Qué sientes cuando algún sector dice que eres un facha?"

Pablo Motos preguntó a Vallés por las críticas que recibe procedentes de la izquierda, especialmente en las redes sociales. "¿Qué sientes cuando algún sector dice que eres un facha?", lanzó el presentador que, con ironía, reconoció que esa misma pregunta se la podía hacer a sí mismo.

"Nada especial. Cuando haces un trabajo, hay gente a la que le gusta y otra no. Gente a la que hoy le gusta porque ha escuchado algo que quiere oír y al revés. Hoy eres un tipo estupendo y mañana eres un comunista o un fascista. El público tiene derecho a opinar y es una parte normal del trabajo", zanjó Vallés.