Álvaro Zancajo destapa la "advertencia" que le lanzó Susana Díaz en un restaurante de Sevilla

El periodista acaba de ser destituido como jefe de Informativos de Canal Sur

Álvaro Zancajo fue destituido a finales de diciembre como director de Informativos de Canal Sur. El periodista analiza ahora algunos detalles de su salida y habla del encontronazo que tuvo con Susana Díaz (PSOE) en un restaurante de Sevilla.

El periodista se queja del "ambiente de hostilidad que desde el momento de mi incorporación ha gravitado sobre mi persona". Y añade: "En todo momento me he sentido tratado como un extranjero, no solo he sido señalado en numerosas ocasiones en el Parlamento andaluz sino hasta incluso por la ministra Mª Jesús Montero en el Congreso de los Diputados, llegándose a la violencia y amenazas por parte de algún miembro sindical. Tampoco en estos episodios recibí el apoyo esperado de la dirección".

"Prepárate porque vamos a ir por ti, Zancajo"

El relato de Zancajo continúa exponiendo lo que vivió hace unos meses con la líder del PSOE en Andalucía y expresidenta de esta comunidad. Un llamativo encontronazo en un establecimiento público.

"Ya me lo advirtió Susana Díaz este verano cuando me abordó en el restaurante Barrabás de la plaza del Museo de Sevilla para espetarme sin mediar palabra: 'Prepárate porque vamos a ir por ti, Zancajo. Lo que te espera va a ser mucho peor a partir de septiembre'. Tengo que reconocer que no hablaba en broma", escribe Zancajo en ABC.

"Ante todo este acoso se ha cedido", lamenta Zancajo, que reivindica su trabajo durante los últimos diez meses. "Reivindico mi ejecutoria de profesionalidad e independencia como periodista, sin responder a presiones externas y tampoco a la presión constante de la dirección en determinado sentido".