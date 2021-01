El sonado corte del viceconsejero de Ayuso a Mónica López en TVE Ecoteuve.es 6/01/2021 - 15:03 0 Comentarios

"Es que no me ha dejado acabar de hablar", se quejó en directo Antonio Zapatero

El plan de vacunación está marcando la polémica en los últimos días. Madrid es una de las comunidades autónomas que menos dosis está aplicando en el inicio de la campaña y Ayuso ya ha anunciado que se va a intensificar el plan para vacunar durante todos los días de la semana.

La cuestión ahora es saber si la sanidad privada se va a implicar en la vacunación contra el coronavirus y Fernando Ónega le preguntó por este extremo a Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud de Madrid, durante una entrevista en TVE.

Zapatero explicó unas declaraciones que había hecho anteriormente el consejero. "Se interpretó mal", dijo el Zapatero, que argumentó que "la medicina privada tiene personal para vacunar a su personal". En ese momento, Mónica López interrumpió la charla para explicar lo que el consejero le había dicho a ella.

Mónica López: "Señor Zapatero, le tengo que interrumpir"

"Señor Zapatero, le tengo que interrumpir porque la entrevista al señor Ruiz Escudero se la hice yo y quedó muy claro lo que dijo que si era necesario se usarían los recursos públicos y privados; y de hecho le pregunté si el personal de la sanidad privada había recibido formación para suministrar la vacuna y nos dijo que sí, yo creo que las respuestas no eran esas", comentó la presentadora.

"Es que no me ha dejado acabar de hablar", se quejó Zapatero. Tras el corte, el viceconsejero continuó con su explicación. "Si hace falta recurrir para vacunar a la población a alguna clínica privada, yo creo que como es prioridad número uno, no va a haber problema para recurrir a lo que haga falta para que los ciudadanos de Madrid se vacunen en tiempo y forma", dijo. "Madrid va a vacunar de lunes a domingo, mañana y tarde. Y si hace falta vacunar por la noche, lo tenemos previsto hasta las 12 de la noche", zanjó.