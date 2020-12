Carlos Franganillo, obligado a rectificar por el polémico reportaje de TVE grabado en la Cañada Real Ecoteuve.es 12:19 - 1/12/2020 0 Comentarios

El presentador hace mención a los cochazos de alta gama que pasaron por alto

El 'Telediario 2' emite otro reportaje diferente, ahora grabado a la caída del sol

Carlos Franganillo tuvo que aclarar este lunes por la noche el polémico reportaje que emitió el Telediario de sobremesa presentado por Ana Blanco en Televisión Española y que se grabó en la Cañada Real de Madrid, "uno de los asentamientos más humildes de Europa".

El informativo de la pública quiso recoger las protestas de las 900 familias por los cortes de suministro eléctrico que llevan sufriendo desde hace semanas. Sin embargo, la pieza despertó la polémica y se hizo viral durante todo el día.

La pieza muestra cómo los vecinos de la Cañada Real encienden lumbres a primera hora para calentarse durante el día. Después, la cámara entra en la casa de una mujer que se lamenta de las penurias y el frío que sufren ella y sus hijos a raíz del corte de suministro.

Sin embargo, lo que ha llamado la atención a muchos es que nada más abrir la puerta de su casa, se pueden ver dos coches de alta gama aparcados en su patio. Al parecer podría tratarse de un Porsche Boxter y de un BMW. El reportaje también capta a un tercer coche de lujo segundos más tarde.

Hay que decir que Ana Blanco sí había contado la versión que da la compañía eléctrica, que explica que el motivo de los cortes se debe a los enganches ilegales, "sobre todo, por las plantaciones de marihuana".

La frase de Carlos Franganillo que aclaró el polémico vídeo de TVE en la Cañada Real

El detalle pasó desapercibido para el Telediario, pero no para los espectadores. Tal fue el revuelo que se formó en redes sociales que el presentador de la segunda edición del Telediario tuvo que la entradilla que leyó a la audiencia sí incluyó este dato.

Sus palabras textuales fueron las siguientes: "Les contamos ahora lo que ocurre a diez kilómetros del centro de Madrid, en la Cañada Real Galiana, donde miles de personas viven en el mayor asentamiento chabolista de Europa y en algunos casos sin suficiente suministro de luz y de calefacción".

"Lo han vuelto a denunciar algunos de sus vecinos, muchos viven en situación de marginalidad en un lugar en el que se mezclan la miseria, los puntos de venta de drogas y los coches de gran cilindrada de los que se dedican al narcotráfico", dijo a cámara.

En esta ocasión, el Telediario emitió otro reportaje, ahora grabado de noche. "Lo estamos pasando mal, nos da miedo que llegue la noche porque no tenemos luz, no tenemos nada, tenemos frío, los niños lloran, no tenemos tele, no tenemos dónde cargar los teléfonos, no podemos lavarnos todos los días", dice una mujer.