Ibai Llanos provoca las risas de Matías Prats con un comentario en Antena 3: "Practicas el humor, ¿eh?" Ecoteuve.es 30/11/2020 - 13:01 0 Comentarios

El presentador de los informativos entrevistó al youtuber y 'streamer'

Televisión e Internet confluyeron este domingo en prime time gracias a Antena 3 Noticias. Matías Prats y Mónica Carrillo conectaron en directo con Ibai Llanos para hacerle una entrevista a través de videollamada después de que el vasco haya sido premiado internacionalmente como el Mejor Streamer del Mundo.

Carrillo comenzó preguntando al youtuber y gamer cuál creía que eran las claves de su éxito entre la gente más joven. Llanos se ha convertido en los últimos tiempos en el principal referente para miles de adolescentes que se conectan a diario a sus canales en Twitch o Youtube para seguir su contenido.

En el último mes, Ibai ha sorprendido a todo el mundo haciendo la primera entrevista a C Tangana tras la publicación de su último éxito, la primera entrevista a Marc Gasol después de conocerse su fichaje por los Lakers, e incluso juntó a Courtois, Agüero y Neymar para enfrentarse con ellos en una partida al Among Us, uno de los juegos más famosos del momento.

"El contenido que ve la gente más joven está cambiando un poco. Desde hace unos años, la gente de mi generación está consumiendo muchísimo YouTube, ahora también Twitch, o las dos cosas a la vez. Y supongo que conectan más con el streamer que, yo qué sé, con algún programa de televisión, es un poco raro decir esto en televisión", empezó reflexionando antes de soltar un comentario que provocó las risas de Matías Prats.

"Yo creo que la gente de mi generación, a ver, puede seguir viendo la tele, no digo que no. Está Matías, que es muy majo. Pero muchos prefieren ver a lo mejor, pues YouTube, Twitch, y desde hace unos años yo creo que se han acostumbrado a este formato", dijo con sorna el también narrrador de los eSports. "Veo que, Ibai, practicas el humor, ¿eh?", le soltó tras sus carcajadas el periodista.

El propio Ibai promocionaba más tarde su entrevista en Antena 3 Noticias con un divertido tuit que enseguida se convirtió en viral. "Haciendo una videollamada con mi abuelo que no le puedo visitar por el covid", bromeó Llanos compartiendo una foto de su conversación con el periodista, que acabó con el joven invitando a Prats a echar con él una partida al Among Us.