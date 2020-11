Vicente Vallés: "Un comité elegido por Pedro Sánchez controlará las noticias falsas" Ecoteuve.es 6/11/2020 - 8:37 0 Comentarios

El presentador de Antena 3 analiza el plan del Gobierno contra las 'fake news'

El plan del Gobierno para luchar contra las noticias falsas está levantando ampollas. El Gobierno ha aprobado un procedimiento de actuación contra las conocidas como 'fake news' mediante el cual monitorizará la información y podrá solicitar colaboración a los medios de comunicación para perseguir la "difusión deliberada, a gran escala y sistemática de desinformación, que persiguen influir en la sociedad con fines interesados y espurios".

Al frente del plan estará Iván Redondo, el jefe de gabinete de Pedro Sánchez, y Miguel Ángel Oliver, secretario de estado de Comunicación.

"El asunto es polémico, porque no siempre hay consenso sobre lo que es y no es falso. Y también es polémico porque el comité creado por Sánchez para establecer qué es que y qué no es desinformación lo dirigen dos de sus hombres de confianza, su jefe de gabinete y su secretario de Comunicación", analizó Vicente Vallés en su informativo de Antena 3.

El programa analizó esta nueva medida del Gobierno que ha despertado duras críticas desde la oposición y sectores periodísticos. Vallés retomó en tema cuando cerró el informativo.

Vallés: "Un comité elegido por el presidente controlará las noticias falsas"

El presentador recopiló tres noticias del día para resumir cómo estaba España y el mundo en ese momento. "El recuento de votos en EEUU sigue en marcha en un ambiente cada vez más tenso; el numero de muertos por Covid en España se dispara en as ultimas 24 horas: el Gobierno anuncia que un comité elegido por el presidente controlará las noticias falsas".