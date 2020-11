Monedero la pifia al acusar a Antena 3 de manipular los datos de contagios en Madrid: "¿No se mueren de vergüenza?" Ecoteuve.es 4/11/2020 - 11:36 0 Comentarios

El politólogo señaló sin motivos a los servicios informativos de la cadena

Juan Carlos Monedero ha vuelto a liarla en redes sociales después de lanzar una grave acusación contra Antena 3. El cofundador de Podemos se ha quejado, en un polémico mensaje, de la supuesta mala praxis que han protagonizado los servicios informativos de la cadena a la hora de informar sobre la pandemia del coronavirus. El patinazo ha sido tal que ha tenido que borrar el tuit.

El tertuliano ha acusado al canal principal de Atresmedia de ocultar los datos de los contagios en Madrid. Para demostrarlo, Monedero puso un pantallazo de Antena 3 Noticias en el que se veía una infografía en la que aparecía un listado con las autonomías más afectadas entre las que no estaba Madrid.

Enseguida, sus detractores se le han echado encima, tumbando su tesis conspirativa con pruebas que la rebatían. Consciente de su pifia, y tras el aluvión de críticas que recibió, el politólogo acabó eliminando el mensaje de su cuenta personal de Twitter.

Monedero la lía al acusar a Antena 3 de manipular los datos de contagio en Madrid

"¿Y no se mueren de vergüenza los periodistas de Antena 3 Noticias a los que les obligan a silenciar los datos de COVID en Madrid?", preguntó Monedero en unas graves palabras contra la cadena. El tertuliano acompañó su pregunta con una instantánea en la que se reflejaban sólo las regiones con más incidencia de contagios en la pandemia del coronavirus.

El gráfico mostraba los casos por cada 100.000 habitantes de los últimos 14 días en las diez regiones más afectadas. Madrid no aparecía (como otras cuatro autonomías), mientras que Melilla, Navarra y Aragón lideraban el ranking.

Aunque Monedero acusó a Antena 3 de ocultar unos datos, la razón de que Madrid no apareciese no era otra que, simplemente, ya no estaba entre las peores comunidades y así se lo hicieron saber en Twitter. "¿Quizá es porque Madrid ya no está en esas cifras? ¿O esa posibilidad es del todo imposible porque no gobierna la izquierda?", le informaba irónico un usuario de Twitter, recordándole que Madrid ya no se encontraba, en el lapso de tiempo indicado, entre las comunidades con mayor incidencia de coronavirus.

O quizá es porque Madrid ya no está en esas cifras? O esa posibilidad es del todo imposible porque no gobierna la izquierda? — Iván González Pino (@glezpinoivan) November 3, 2020