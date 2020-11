"¿Cómo que no hay directo?": un micro abierto 'caza' a Sandra Golpe en el caótico inicio de 'Antena 3 Noticias'

A Sandra Golpe no le han podido suceder más cosas en la primera edición de Antena 3 Noticias que, durante estos días se están realizando desde Washington por las Elecciones Presidenciales de EE.UU. El informativo ha tenido un inicio desastroso por una cascada de fallos técnicos.

La presentadora ha tenido que salir airosa después de que uno de los sumarios no entrara de forma correcta. Esto ha provocado que Golpe se quedara muda durante unos interminables 20 segundos.

La cosa después ha ido a peor cuando Sandra Golpe daba paso a la periodista desplazada a León para dar la última hora sobre el coronavirus. "Ha fallado todo el directo", se ha llegado a escuchar a la líder del informativo desde su set ubicado junto a la Casa Blanca.

Sandra Golpe ha proseguido dando los titulares cuando, de repente, un micrófono abierto la ha cazado gritando de forma desesperada: "¿Cómo que no hay directo?". Por si todo esto fuera poco, la presentadora ha tenido que lidiar con el ruido infernal de una taladradora que hacía casi imposible su trabajo.

Pese a este infortunio, hay que decir que el informativo que presenta y dirige Sandra Golpe repitió liderazgo un mes más (19,4%) en la sobremesa y sacó en octubre 3,6 puntos de ventaja a Informativos Telecinco, con David Cantero e Isabel Jiménez (15,8%). Más lejos se quedó Ana Blanco en La 1 (10,6%).

