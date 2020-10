Mónica Carillo deja en evidencia a Vox con un zasca por el bulo que soltaron en plena moción de censura al Gobierno

Mónica Carrillo ha dejado este miércoles en evidencia a Vox después de que el partido de extrema derecha utilizara un bulo para defender la moción de censura al Gobierno que han presentado en el Congreso de los Diputados. La presentadora de Antena 3 Noticias criticó que Ignacio Garriga mintiera en su discurso en la tribuna del Parlamento.

El diputado aseguró que las líderes del PSOE y Podemos conocían la incidencia y el riesgo del coronavirus y por eso portaban un guante de color morado durante la manifestación del Día de la Mujer del pasado 8 de marzo.

"A partir de ahora esa fecha nos recordará su engaño, su negligencia y su crimen. La imagen de aquellos guantes morados en sus manos representaba a la perfección esta nueva izquierda, la que se protege a sí misma en vez de proteger a los españoles", se atrevió a decir Garriga.

Enseguida, muchos han criticado el enésimo engaño de Vox recordando que esta cuestión fue desmentida ese mismo 8 de marzo, cuando en la manifestación aparecieron políticas como Isabel Celáa o Magdalena Valeria explicando que el guante morado era un símbolo de reivindicación feminista.

Prueba de ello es que la ministra de Educación sólo llevó puesto los guantes morados durante el arranque de la marcha celebrada en Madrid y posteriormente se los quitó. Su compañera llevaba además solo uno en la mano izquierda y enseguida, tras la acusaciones vertidas por la oposición, muchos explicaron que este es un gesto que se suele realizar todos los años durante la manifestación.

Después de escuchar los argumentos de Garriga, Mónica Carrillo decidió no quedarse callada y soltar un 'zasca' a la formación liderada por Santiago Abascal. La periodista de Atresmedia dejó en evidencia a Vox con un simple juego de palabras. "Mentiras que sientas como un guante", escribió antes de animarse a escribir unos versos sobre la preocupante situación política que atraviesa España.

Si mentir no saliera

gratis

Si la verdad no fuera

mentira

Si la ciénaga estuviera

prohibida

Las tribunas del pueblo,

al pueblo volverían

La palabra no saldría herida.#microcuento