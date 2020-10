Sandra Golpe desvela la agresión sexual que sufrió: "Me ató y me puso un cuchillo en el cuello" Ecoteuve.es 21/10/2020 - 14:47 0 Comentarios

La presentadora de 'Antena 3 Noticias' realiza un estremecedor testimonio

Sandra Golpe ha sorprendido esta semana a los asistentes al II Foro de las Mujeres Extraordinarias organizado por Onda Cero. La presentadora de Antena 3 Noticias se armó de valor para compartir uno de los capítulos más duros de su vida: hace 20 años, fue víctima de una agresión sexual que le ha marcado a lo largo de todo este tiempo.

La periodista explicó que, por aquel entonces, trabajaba en el equipo de cierre de otro medio de comunicación y que, por este motivo, llegaba siempre muy tarde a casa. Fue en una de esas noches cuando se produjo el terrible suceso: "Era tarde, iba despistada y el portal de la casa, que era antigua, no se cerró del todo al entrar. Esperaba el ascensor y de repente entró un señor, pensé que era un vecino. Le dije 'buenas noches' y no me contestó. Tuve una sensación rara pero pensé que no sería nada porque no conocía a todos los vecinos. Cuando llegó el ascensor, me empujó y me tiró dentro", empezó recordando Golpe.

La presentadora explicó que allí, terminó abusando de ella tras ser amenazada con una navaja. "Me ató, me puso un cuchillo en el cuello y me agredió sexualmente. Tuve la suerte de que en ese momento hubo un ruido y se asustó. Cortó con lo que me había atado, me dijo que me pusiera de espaldas y desapareció", relató antes de explicar que pudo continuar con su vida muy rápido a pesar del gran trauma que le tocó vivir.

"No sabía si iba a tener la fuerza de seguir trabajando, estaba en 'shock' pero fui igualmente después de valorarlo mucho. No quería que afectase a mi trabajo. Me fui con la denuncia bajo el brazo y con el trauma", confesó en un escalofriante testimonio la periodista de Atresmedia.

Sandra Golpe contó entonces el mal trago que tuvo que atravesar después de lo sucedido y que cuando más necesitaba la ayuda de una mujer, "no la obtuve y eso fue lo más paradójico". "A mi jefa, a la que fui con mucha vergüenza, le conté esto y le pedí el cambio de turno. Me dijo que ya había hecho los turnos de los tres próximos meses y que pidiera a otro compañero un cambio. No me dijo más. Esto me pasó con una mujer y no le dio más importancia. Todavía hoy no lo entiendo, pero supongo que para llegar a ese puesto igual tuvo que aparcar la sensibilidad", declaró.

La periodista aseguró que por este motivo, estuvo durante un año yendo y volviendo en taxi a su casa. Finalmente, contó con el apoyo de un compañero que, además de cambiarle el turno, la acompañó a varias ruedas de reconocimiento para intentar encontrar a su agresor. Afortunadamente, dieron con el hombre, el cual Golpe ha asegurado que "todavía sigue en Soto del Real" por hacerle lo mismo a muchas más mujeres.

"Estas cosas ocurrían cuando tampoco funcionaba muy bien el teléfono de ayuda. Yo llamé y no tuve respuesta. Ahora ya no es así. Cuando más ayuda necesité, no la obtuve de una mujer, y eso es lo más paradójico. Lo que quiero decir es que, finalmente, lo que siempre está ahí es el entorno más cercano y la fortaleza interna, la resiliencia, que lamentablemente muchas mujeres no tienen", concluyó la periodista.