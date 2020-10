"Vamos a terminar desquiciados": surrealistas críticas a Esther Vaquero por su última foto Ecoteuve.es 5/10/2020 - 10:48 0 Comentarios

Critican a la periodista de Antena 3 por una imagen sin mascarilla de hace un año

Esther Vaquero, copresentadora de Antena 3 Noticias, ha vivido una situación surrealista en las redes sociales a propósito de una foto que colgó para rememorar su embarazo.

"Izquierda: 4/10/19 a.C. (antes del Covid). Derecha: hoy, 4/10/20 d.C. (después del Covid)", dijo en el comentario que acompañaba a la imagen. "Y a pesar del virus, el año ha pasado volado gracias a ella y su hermano. Bendita maternidad, que te pone delante siempre lo más importante. P.d: Las lumbares siguen bien, gracias".

Como es obvio, en la imagen de hace un año no llevaba mascarilla porque afortunadamente ni siquiera existía el coronavirus en el mundo, pero eso no evitó que las críticas sin sentido se cebaran con ella.

"Si el virus no nos mata, vamos a terminar desquiciados"

Esther Vaquero no daba crédito y explicó en Twitter lo que le había ocurrido en Instagram. "Me acaban de regañar en Instagram por subir una foto sin mascarilla ¡¡de hace un año!! Dicen que incito a no llevarla ahora. Si el virus no nos mata, vamos a terminar desquiciados. #ParenElMundoQueMeQuieroBajar"

Me acaban de regañar en Instagram por subir una foto sin mascarilla ¡¡de hace un año!! Dicen que incito a no llevarla ahora ???????????

Si el virus no nos mata, vamos a terminar desquiciados. #ParenElMundoQueMeQuieroBajar — Esther Vaquero (@EstherVaqueroH) October 4, 2020