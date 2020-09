La confesión de Vicente Vallés sobre su infancia: "Nací en un barrio de chabolas" Ecoteuve.es 25/09/2020 - 11:51 0 Comentarios

El periodista de Antena 3 desvela sus humildes orígenes en Vallecas (Madrid)

Vicente Valles se ha erigido como uno de los principales azotes del Gobierno de Pedro Sánchez, al que intenta desmontar cada día desde Antena 3 Noticias, ya sea por la gestión que ha hecho de la crisis del coronavirus o por cualquier decisión política que tome el ejecutivo. Sin embargo, muchos desconocían los humildes orígenes del presentador, que han sido desvelados por él mismo con una sorprendente confesión sobre su niñez.

"El primer recuerdo que yo creo tener de mi infancia es el de, siendo muy pequeñito, estar en mi barrio, que era Vallecas, en una calle llena de barro, porque no estaba asfaltada. Nací en un barrio de chabolas que había detrás del campo del Rayo Vallecano", empieza declarando el madrileño en una entrevista con ZendaLibros. "Debía de tener tres años y vivía con mis padres en la casa de mis abuelos paternos, en una chabola que construyó mi abuelo con sus propias manos durante la posguerra. Y me acuerdo de salir a la puerta y jugar con otros niños en una calle sin asfaltar que, cuando llovía, se llenaba de barro", rememora el periodista.

Vallés explicó que tanto su padre, como su madre, procedían de familias "muy humildes": "En el caso de mi madre, emigrante de Andalucía, eran seis hermanos que se vinieron en los primeros cincuenta a Madrid, desde un pueblecito de Jaén. Pues de ese pueblecito llegaron a Madrid en los primeros cincuenta. Se instalaron en la calle que estaba al lado de la que vivía mi padre, en una calle paralela, y allí se conocieron. Y mi padre era hijo de un conquense y de una murciana. Digamos que yo soy un madrileño típico, porque ninguno de mis cuatro abuelos es madrileño. Se conocieron y allí nací y me crié, en Vallecas", recuerda con cariño antes de confesar que su interés por el periodismo llegó de forma espontánea, ya que desde bien pequeño se sentaba a leer el periódico junto a su padre.

Así reaccionó Vallés a las críticas de Pablo Iglesias

Durante la entrevista, Vallés es preguntado por la alusión que le hizo Pablo Iglesias durante la rueda de prensa posterior a un Consejo de Ministros. En ella, el líder de Podemos valoraba las críticas que había recibido el presentador de Antena 3 por parte una parte de los espectadores. "En una democracia todos los poderes son objeto de crítica. También el mediático. Aunque hay algunas críticas que he leído que no comparto. Se ha llegado a llamar cloaquín a Vicente Vallés. No me gusta, y lo dice alguien que sabe lo que es ser insultado. Pero también hay que naturalizar que cualquiera está sometido a la crítica y al insulto", señaló el político. ¿Era una presión encubierta?

"Yo creo que eso puede ser... cómo diría yo... un ejemplo de cierta sutileza. No la mejor sutileza posible (risas). Recuerdo que yo iba en el coche cuando dijo eso Pablo Iglesias, tenía la radio puesta y lo iba escuchando en directo. Y lo primero que pensé cuando lo escuché es: '¡Cómo ha cambiado mi vida en los últimos años!", empieza confesando.

Vallés recuerda que hace veinticinco años comenzó a hacer información política, cubriendo las ruedas de prensa en Moncloa. "Jamás hubiera podido imaginar que un vicepresidente del Gobierno iba a estar hablando de mí en la rueda de prensa del Consejo de Ministros de los viernes. Me llamó mucho la atención y me hizo hasta gracia en ese momento. Es verdad que luego se habló de muchas cosas, de las presiones y tal... Yo me lo tomé con un poquito más de filosofía. Pero también me preocupó que, con tantos y tan graves problemas como tiene el país en este momento, en una rueda de prensa con cuatro miembros del Gobierno se estuviera hablando de periodistas", lamenta.