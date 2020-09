"Ha querido airear que Sánchez le tuvo que pedir perdón": Vicente Vallés critica el último movimiento de Pablo Iglesias Ecoteuve.es 9/09/2020 - 9:36 1 Comentario

El presentador de Antena 3 analiza las discrepancias en el seno del Gobierno

Vicente Vallés puso sobre la mesa del informativo de Antena 3 Noticias 2 la grieta que se abrió este verano entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, y que este último desveló en una entrevista en la Cadena SER, debido a que el presidente del Gobierno no le informó de que el rey Juan Carlos se iba de España.

"Fue una discusión fuerte pero el presidente se disculpó. Y eso le engrandece", dijo Iglesias a Àngels Barceló.

"Pablo Iglesias ha decidido airear sus discrepancias con Pedro Sánchez. También ha querido airear que el presidente le tuvo que pedir perdón, o eso dice Iglesias", espetó Vicente Vallés en Antena 3.

"Y eso no le ha gustado al PSOE. Su portavoz parlamentaria se queja de que se hagan públicas conversaciones privadas. Pero no es la primera: ayer mismo [por el lunes] se filtró desde Moncloa una conversación privada, en este caso entre Pedro Sánchez y Pablo Casado", recordó Vicente Vallés, sobre el titular de El País referente a la renovación del CGPJ.

"Se enteró leyendo los periódicos"

"Iglesias se enfadó porque Sánchez no le informó del que el rey Juan Carlos se iba de España, pero ayer supimos que Sánchez tampoco informó a Iglesias de la fusión bancaria", manifestó el presentador, que de esta manera volvió a poner sobre la mesa otra diferencia entre los mandatarios.

"Dice Pedro Sánchez que la información de la fusión bancaria era muy sensible y decidió no compartir esa información sensible con su vicepresidente segundo, que se enteró leyendo los periódicos", relató el periodista. "En los nueve meses de coalición, PSOE y Podemos han mostrado discrepancias en asuntos importantes, como materia económica, presupuestos, la fusión bancaria o sobre la Monarquía".