El detalle que no ha pasado desapercibido en una conexión del Telediario por la vuelta al cole

Los programas de televisión e informativos siguen muy pendientes de la vuelta al cole. Este lunes, los centros educativos de cinco comunidades autónomas abrían sus puertas de nuevo, después de la pandemia del nuevo coronavirus.

Ahora, los colegios deben seguir estrictos protocolos que ha obligado a cambiar las rutinas, además de la forma de relacionarse entre los alumnos. Sin embargo, una conexión del Telediario en un colegio de Valencia ha sido muy comentada por lo que se ha visto.

Mientras la reportera informaba en titulares que la vuelta al cole ha sido "muy tranquila" y "sin ninguna aglomeración", al mismo tiempo que destacaba que "no ha habido ni besos ni abrazos".

Lo gracioso es que a espaldas de la periodista de la cadena pública se ha visto como un niño le cogía a otros de las manos y, a continuación, le da un beso en el ojo, algo que no ha pasado desapercibido en los espectadores del informativo que presenta Ana Blanco.

The reporter saying that the kids are very conscientious, they didn't kiss eachother to say hello, there have been no problems, etc..

Meanwhile, in the background, one kid kisses another's eye. pic.twitter.com/jofyRrwNTE