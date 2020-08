Una 'okupa' se encara con la dueña de la casa que invadió, una periodista de Telecinco Ecoteuve.es 26/08/2020 - 12:11 0 Comentarios

Varios agentes de la Policía tiraron la puerta y la familia pudo recuperar la vivienda

La intrusa se cuela en el directo de Telecinco y protagoniza un duro rifirrafe

"Si metes aquí a tu hija tal y como está, vergüenza te tendría que dar"

Susana Ramos, periodista de Informativos Telecinco, denunció este martes en El programa del verano que su casa había sido okupada. Visiblemente preocupada, hacía un llamamiento a la Policía para resolver la situación antes de que pasasen 48 horas. Después de ese tiempo, comenzaría un proceso judicial que podría durar meses.

La 'okupa' exigía 1.500 euros para dejar la casa, el dinero que supuestamente había pagado a la mafia de la 'okupación' por entrar a la vivienda.

Después de su aparición en Telecinco, Susana Ramos volvió a llamar a la Policía. A los pocos minutos, varios agentes llegaron a la zona e intentaron a hablar con la intrusa, pero ella se negó a abrir. A continuación, comenzaron a golpear la puerta con patadas y una maza. Fue derribada y la familia pudo recuperar su vivienda.

La 'okupa' se encara con la duela de la casa, una periodista de Telecinco

El programa del verano ha vuelto a hablar este miércoles con Susana Ramos y ha explicado que, por la tarde, después de recuperar su casa, se encontró en el barrio con la 'okupa' y una amiga.

Justo en ese momento, la 'okupa' ha llegado al punto del directo del magacín de Telecinco y se ha colado en antena. Muy nerviosa, ha protestado por lo que estaba diciendo la dueña de la casa, que simplemente había relatado que se había encontrado con ella y que le había pedido perdón, aunque no se había creído sus palabras.

"Vine a pedirte perdón, yo también tengo una niña y perdí dinero. No mientas", le ha dicho. "Quiero que se sepa mi verdad. No tenía dónde caerme muerta, llevo meses sin trabajar por el coronavirus", ha continuado la 'okupa', que incluso ha llegado a criticar el estado de la casa donde ella misma se coló. "Si metes aquí a tu hija tal y como está, vergüenza te tendría que dar".

Patricia Pardo se ha indignado con la queja de la 'okupa'. "No dudamos de que lo esté pasando mal. Busca ayuda, llama al Ayuntamiento. Es injustificable que se meta en su casa y que diga que la Policía ha amenazado con matar a su perro. "No me da tranquilidad saber que está por aquí", ha comentado Susana Ramos.