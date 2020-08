Tremendo susto en directo: un reportero se desmaya por culpa del asfixiante calor

Los espectadores que estaban viendo las noticias de la cadena Channel 13 de Emiratos Árabes Unidos se llevaron un tremendo susto cuando un reportero se desmayó en directo a causa de un golpe de calor provocado por las altísimas temperaturas de Dubái, superiores a los 50º.

El informativo tenía la pantalla partida con cinco ventanas: una, la de la presentadora en plató, y cuatro, con los diferentes enviados especiales. En el momento que dieron paso al periodista, este se desvaneció de repente desplomándose contra el suelo.

Doron Herman se disponía a hablar sobre el acuerdo de normalización de los Emiratos Árabes Unidos con el estado judío. De inmediato, la realización devolvió la conexión al plató para proseguir con las noticias.

Tal fue el golpetazo que su madre se creía que le habían apuñalado. Minutos más tarde, el periodista salió para tranquilizar a la audiencia: "El calor es insoportable... He aprendido la lección. Hoy he estado bebiendo todo el día".

Doron Herman @D0ronhe, #Israel ???????? reporter for channel 13 @newsisrael13, collapsed live on air, possibly from "extreme heat & dehydration" while reporting from #Dubai, #UAE ???????? pic.twitter.com/d9h6E8e5UG