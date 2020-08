"Quiere un titular y no se lo voy a dar": Pedro Sánchez corta a una periodista por una pregunta sobre Juan Carlos I Ecoteuve.es 4/08/2020 - 17:55 0 Comentarios

El presidente del Gobierno comparece antes los medios tras el Consejo de Ministros

Pedro Sánchez ha comparecido a media tarde de este martes ante los medios de comunicación después de celebrarse el último Consejo de Ministros antes de irse de vacaciones y que ha sido retransmitida en directo por el Canal 24 Horas de RTVE. El presidente del Ejecutivo ha valorado, desde la distancia, la histórica decisión de Juan Carlos I de marcharse de España.

"El Gobierno y yo como presidente manifiesta su absoluto respeto a las decisiones que ha tomado la Casa Real por cuanto hay detrás de la decisión", ha dicho. Así mismo, el líder socialista ha eludido algunas preguntas sobre el emérito. Tanto es así que ha protagonizado un sonado 'corte' a una periodista, que ha insistido sobre esta cuestión.

Lea también: "Te lo explicaré con dibujitos": durísimo rapapolvo de Carlos Herrera al "membrillo" de Pablo Iglesias

"Sobre el rey. Muy rápido. ¿Se ha planteado ya la posibilidad de quitarle el título de rey emérito? ¿Ese podía ser un siguiente paso? ¿Cuáles van a ser las vías de financiación a partir ahora del rey emérito?", ha expuesto una de las comunicadoras presentes en Moncloa.

"Muchas preguntas, algunas que puedo responder lógicamente y otras que no porque no tengo el conocimiento", ha espetado Sánchez a lo que la periodista ha vuelto a insistir llevándose finalmente el revés definitivo del Presidente: "Yo puedo responder a algunas cosas pero a otras no. Entiendo que usted quiera hacer un titular de eso, yo no se lo voy a dar".

Lea también: "Felipe VI va a llorar lágrimas de sangre": Peñafiel acusa a Letizia, Iglesias y Sánchez de "unirse para echar a Juan Carlos I"