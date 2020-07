Vicente Vallés 'dispara' contra Fernando Simón por sus polémicas palabras sobre el turismo Ecoteuve.es 28/07/2020 - 10:47 0 Comentarios

El presentador de Antena 3 Noticias atiza de nuevo al Gobierno de Sánchez

Como casi cada día desde el pasado mes de marzo, Fernando Simón compareció este lunes en rueda de prensa en calidad de director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, cargo técnico que ocupa desde el año 2012. El experto atendió las preguntas de los medios relacionadas con la llegada del turismo y los rebrotes del coronavirus que se están produciendo por toda la geografía española.

En este sentido, Simón realizó unas valoraciones sobre las drásticas medidas de contención que algunos países europeos han impuesto para las personas que visiten nuestro país que terminaron levantando ampollas entre algunos sectores de la sociedad. "Agradezco que los belgas decidan no recomendar venir a España, es un problema que nos quitan porque es un riesgo menor de importación de casos", empezó diciendo.

"El que Reino Unido exija una cuarentena a cualquier persona que venga de España en cierto modo nos favorece, porque desincentiva que venga gente de Reino Unido", añadió el técnico, que hizo hincapié en que, desde un punto de vista epidemiológico, estas decisiones son positivas para frenar la expansión de la pandemia.

Vicente Vallés 'dispara' contra Fernando Simón

Las palabras de experto provocaron una ola de críticas desde la oposición y desde algunos medios de comunicación, entre los que destaca, como cada día, Antena 3 Noticias 2 con Vicente Vallés al frente. El presentador ha aprovechado la ocasión para disparar contra Fernando Simón, equiparando su voz a la de algunos ministros del Gobierno.

Desde esta premisa, Vallés ha criticado las incoherencias entre las partes tras repasar las declaraciones del técnico: "Las ministras de Asuntos Exteriores y Turismo dicen trabajar sin descanso para convencer al Gobierno británico que maticen su decisión y levante la cuarentena para quienes viajen a España. Pero, como acaban de escuchar, desde el ministerio de Sanidad el mensaje es justo el contrario: consideran que es positivo que británicos y belgas no vengan a España", afirmó el presentador.

Finalmente Vallés responsabilizó a Simón de la nueva decisión de Reino Unido frente a nuestro país: "Apenas una hora después de pronunciar esas palabras, las autoridades británicas han recomendado directamente no viajar a España", concluyó el presentador de Antena 3 Noticias. "El Gobierno asegura que ha trabajado sin descanso para convencer al gobierno británico de que matice su decisión, pero hasta esta hora del lunes, las gestiones no han tenido éxito para desesperación del sector turístico. Al contrario, los británicos han subido un escalón más, de la cuarentena han pasado a la recomendación directa de no viajas a España", sentenció.