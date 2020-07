Una presentadora descubre que tiene cáncer gracias a una espectadora

La reportera televisiva Victoria Price, del canal de noticias norteamericano WFLA, ha confesado en sus redes sociales que descubrió su cáncer de tiroides gracias a una telespectadora que le notó una protuberancia en la zona del cuello en una de sus piezas audiovisuales.

Así de cruda lo ha narrado en Twitter: "Resulta que tengo cáncer. Y se lo debo a uno de nuestros maravillosos espectadores por llamar mi atención", reveló en su perfil la periodista, que ha pedido una baja laboral para poder tratarse de su enfermedad, según BBC.

La espectadora que observó el sospechoso bulto en el cuello de la periodista, la contactó para advertirle, preocupada por su salud. El mensaje de la televidente para que fuera al médico decía así: "Hola, acabo de ver tu reportaje en el informativo. Lo que me preocupa es el bulto en tu cuello", había escrito la mujer. "Por favor revisa tu tiroides. Me recuerda a mi cuello. El mío resultó ser cáncer. Cuídate", puntualizaba en la comunicación.

"Si nunca hubiera recibido ese correo electrónico, nunca hubiera llamado a mi médico. El cáncer habría seguido propagándose. Es un pensamiento aterrador y humillante", ha escrito la reportera, en agradecimiento, ya que le ha dado tiempo el aviso.

"Como periodista, he estado a toda velocidad desde que comenzó la pandemia. Cambios interminables en un ciclo de noticias interminable. Ajustándome a los flujos de trabajo remotos y, en mi caso, asumiendo un nuevo rol de investigación. Estábamos cubriendo la historia de salud más importante en un siglo, pero mi propia salud era lo más alejado de mi mente", ha reflexionado la televisiva.

