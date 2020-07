La cara de Vicente Vallés al comprobar los dos criterios que existen en el Gobierno Ecoteuve.es 23/07/2020 - 9:56 0 Comentarios

"Y no es lo mismo lo uno que lo otro", dijo sobre los modelos de Estado que proponen

Vicente Vallés puso este miércoles sobre la mesa del informativo de Antena 3 Noticias una cuestión sobre los diferentes modelos de Estado que deberían regir en España. Lo hizo a propósito de las declaraciones dispares que hicieron a lo largo del día la vicepresidenta Carmen Calvo y el vicepresidente Pablo Iglesias.

El presentador de Atresmedia hizo referencia a las "distintas sensibilidades internas del Gobierno". En este sentido, recordó que "la vicepresidenta segunda ha negado que esté en cuestión el modelo de Estado. Pero minutos después, el vicepresidente tercero ha dicho que vamos hacia una república plurinacional. "Y no es lo mismo lo uno que lo otro".

Así, el informativo de Antena 3 mostró los dos cortes. El primero, el de Calvo respondiendo a un diputado de EH-Bildu. "La Jefatura del Estado no está en cuestión en este país. Es nuestro marco constitucional, pero no hay más", dijo la vicepresidenta.

A continuación, Vallés emitió las declaraciones de Pablo Iglesias. "Hay un espíritu republicano que se va abriendo paso. Un espíritu republicano que ve un horizonte de una España como una república plurinacional y solidaria". La cara del presentador inmediatamente después mostró un signo de sorpresa.

El informativo de Vicente Vallés volvió a liderar en Antena 3, con un 17,6% sobre el 17,2% que cosechó Pedro Piqueras en Telecinco.