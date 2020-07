Espinosa de lo Monteros manda al psiquiatra a un periodista de TVE: "Empieza usted fuerte" Ecoteuve.es 14/07/2020 - 12:42 0 Comentarios

Antonio Papell, colaborador de 'Los Desayunos', llevará los "insultos" a su abogado

Bronca en Los Desayunos de TVE. El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de lo Monteros, ha cargado contra el periodista Antonio Papell, colaborador del programa, por comentarios que el diputado considera "intolerables" y le ha mandado "tratamiento psiquiátrico".

Espinosa de los Monteros ha comenzado "preocupado" por las opiniones de "activistas de izquierdas disfrazados de periodistas". "Le aconsejaría moderación, equilibrio, prudencia y la terapia que la lleve a profesionales de la psiquiatría", ha dicho el portavoz de Vox. "Empieza usted fuerte", ha respondido el presentador, Xabier Fortes.

Espinosa de los Monteros se refería a Antonio Papell, colaborador del programa de TVE. "Ha dicho cosas intolerables en una televisión pública. No se pueden decir esas cosas porque uno pierde la credibilidad y requiere un tratamiento", ha dicho el diputado de la formación que lidera Santiago Abascal.

"Usted está demasiado acostumbrado a que nadie le conteste esas barbaridades que dice en una televisión pública donde cobra una remuneración por verter acusaciones gravísimas contra un partido que representa a 4 millones de españoles", ha proseguido Iván Espinosa de lo Monteros.

La respuesta del Antonio Papell

Antonio Papell ha podido contestar al diputado de Vox. "No tengo nada que preguntarle porque nada de lo que me pueda decir me suscita interés", ha dicho, al mismo tiempo que le ha avisado de que pondrá sus acusaciones en manos de los abogados. "Su insulto, su injuria, en la que me manda usted al psiquiatra".

"Defenderé, mientras ejerza el periodismo, que a Vox hay que ponerle un cordón sanitario porque los demócratas no se pueden juntar con ustedes", ha añadido Papell. "Queda invalidado como analista político", le ha contestado Espinosa de los Monteros.