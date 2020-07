"Me dieron tres meses": el ultimátum que recibió Sandra Golpe cuando las cosas no iban bien Ecoteuve.es 13/07/2020 - 12:47 0 Comentarios

Sandra Golpe presenta en Antena 3 el informativo líder de la sobremesa y el más visto de todos los que se emiten en televisión. Sin embargo, hace solo cuatro años el suyo era el espacio menos seguido. La cadena le dio un ultimátum.

"El informativo no iba bien de audiencia y me dieron tres meses hasta tomar una decisión. Con la buena suerte de que me dejaron montar mi equipo. Empezamos y cuajó. Éramos los últimos de la tabla y, en diciembre, ya estábamos liderando. La fórmula ha funcionado", relata la periodista en El Mundo.

"Tenemos la libertad para encauzar el día como venga", señala Golpe como clave para el buen rendimiento de su programa. "Al día siguiente analizamos la curva y vemos qué es lo que interesa más. Si las colas del hambre se multiplican y la curva sube es porque interesa. Esa manera de trabajar me genera muchas llamadas telefónicas de unos y de otros", dice.

Preguntada por TVE y Ana Blanco, su rival, Sandra Golpe explica que nunca ha trabajado para la cadena pública, pero sí observa un hecho que es objetivo. "Cada vez que hay un gobierno de un signo político, cambian los puestos de responsabilidad. Los periodistas deberían tener más autonomía".

Sandra Golpe: "A mí me ponen verde desde Vox hasta Podemos"

Como es habitual, Sandra Golpe se enfrenta cada día a las críticas en las redes sociales. Y más por el hecho de ser la directora de su informativo y, por lo tanto, la encargada de seleccionar y ordenar las noticias que ofrece el espacio. "A mí me ponen verde todos los días desde Vox hasta Podemos. Me dan por todos los lados. Eso también me deja tranquila porque significa que estamos haciendo un trabajo equilibrado", comenta.

Sobre la crisis del coronavirus, Golpe asegura que es una de las épocas más duras que le ha tocado vivir en el trabajo. "Ha habido presiones. A nadie le gusta que cuentes las cosas, ni al Gobierno de turno ni a la oposición", explica en la entrevista.

Sandra Golpe también analiza algunos de los hechos ocurridos con la gestión del coronavirus. "El 8-M no se me ocurrió salir a la calle porque en La Paz ya tenían problemas en esas fechas. Si yo que soy una ciudadana tenía esa información de los médicos, ¿cómo no la iba a tener la autoridad correspondiente? Pero lo de los políticos ha sido vergonzoso. La comisión de reconstrucción parecía de destrucción".

Golpe, por otra parte, dice que no se cree las cifras oficiales de muertos. "Yo me creo la cifra del INE y de las funerarias, pero yo y cualquier persona con dos dedos de frente. Ves que, de repente, han desaparecido 40.000 pensionistas".