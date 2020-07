El mal trago de Silvia Laplana (El Tiempo) en TVE: así lo resolvió Ecoteuve.es 10/07/2020 - 11:50 0 Comentarios

La meteoróloga de la cadena pública se topó con la tecnología en el peor momento

Silvia Laplana, presentadora de El Tiempo de TVE, vivió un momento incómodo en una de sus últimas apariciones. La presentadora se topó con la tecnología, que suele jugar malas pasadas justo en los peores momentos.

"A ver si quiere funcionar el mapa, que justo ahora no quiere funcionar. Bueno, no pasa nada", dijo la meteoróloga. Laplana, no obstante, demostró su profesionalidad al margen de ese inconveniente y siguió con su predicción.

Poco después, el mapa comenzó a moverse. "Ahora parece que sí. O igual es que los compañeros, desde arriba, me están haciendo el favor", dijo la comunicadora de la cadena pública.