Vicente Vallés critica que Pablo Iglesias cite en Moncloa los insultos que le lanzan en redes sociales Ecoteuve.es 7/07/2020 - 21:59 0 Comentarios

"Lo hace rodeado de ministros del PSOE en la sede de la Presidencia del Gobierno"

Quien no lea Twitter no se ha enterado de los insultos exactos que Vicente Vallés ha recibido estos días de simpatizantes de Podemos, pero Pablo Iglesias se ha encargado de citar algunos de ellos durante su comparecencia pública en el Palacio de La Moncloa tras el consejo de ministros de este martes.

Vicente Vallés ha recordado en su informativo lo que Iglesias ha opinado en referencia a los señalamientos y los insultos contra medios y periodistas, aunque el presentador ha evitado decir que él es el principal afectado.

En Moncloa, Iglesias ha dicho que hay que "naturalizar que en una democracia avanzada, cualquiera que tenga presencia pública o cualquiera que tenga responsabilidad en una empresa de comunicación o en la política, lógicamente están sometidos tanto a la crítica como al insulto en las redes".

"Iglesias ha citado textualmente algunos de los insultos que ha encontrado. Dice que no le gustan"

Tras escuchar al vicepresidente del Gobierno, Vallés se ha dirigido a cámara: "Como han oido, el vicepresidente considera que en una democracia avanzada hay que naturalizar, no solo la crítica, sino también los insultos. De hecho, Pablo Iglesias ha citado textualmente algunos de los insultos que ha encontrado en las redes sociales dirigidos a periodistas. Dice que no le gustan". En ese momento tampoco ha dicho que es él quien está recibiendo esos ataques desde que Echenique le señaló el sábado.

"[Iglesias] Ha hecho esa cita textual de insultos en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros, rodeado de tres ministros socialistas, entre ellos la portavoz y el secretario de Organización del PSOE, y todo ello en Moncloa, la sede de la Presidencia del Gobierno", ha concluido.

"Como Javier Negre con un Telediario y 'cloaquín"

Pero, ¿qué insultos ha citado Pablo Iglesias? Preguntado por la polémica con Vicente Vallés, el vicepresidente ha dado su opinión y ha aprovechado para mencionar textualmente algunos de esos ataques que recibe el periodista. "Respecto a Vicente Valles le tengo que decir que he leído cosas en las redes sociales que no comparto y no me gustan. A Vicente Vallés le han dicho de todo: le han dicho que es como Javier Negre con traje y un Telediario o le han llamado 'cloaquín' y no yo me puedo identificar con eso".

