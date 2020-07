Vallés y la forma de responder de Echenique a los periodistas que le preguntaron por el 'Caso Dina' Ecoteuve.es 2/07/2020 - 12:54 0 Comentarios

El presentador de Antena 3 mostró las preguntas que le hicieron y su contestación

Vicente Vallés está haciendo ruido en las últimas semanas por las pullas que, de forma sutil, lanza desde su informativo en Antena 3. A veces es una frase o un breve comentario. Pero en otras ocasiones basta con la sucesión de cortes para relatar lo ocurrido con un asunto y dejar en evidencia a los protagonistas.

Ocurrió ayer al tratar el 'Caso Dina', el supuesto robo de su móvil y las últimas informaciones que afectan al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. "El juez puede seguir adelante con las investigaciones o bien puede cerrar el caso si no ve nada jurídicamente destacable en el hecho de que Iglesias tuviera en su poder la tarjeta de memoria de ese móvil y solo meses después se la devolviera a su legítima propietaria", relató el periodista de Antena 3. "Cuando lo hizo, la tarjeta estaba destruida y no se pudo recuperar la información que contenía", espetó.

Acto seguido, Vallés explicó que los medios preguntaron a Pablo Echenique por este asunto en el Congreso. "Una persona del departamento de prensa del partido le ha trasladado varias preguntas de los periodistas sobre este asunto", dijo Vallés, que metió el corte de ese momento. "¿Qué opina de las revelaciones en torno al caso Dina?; "En caso de imputación del vicepresidente, ¿dimitiría?"; "¿Qué contenía la tarjeta?", eran las cuestiones que le formularon.

"Estas han sido las preguntas y, ante esas preguntas, Pablo Echenique ha dado esta respuesta", ha introducido Vallés, dando paso a un corte en el que el portavoz de Podemos en el Congreso dice que no va a opinar sobre el tema.

"No me voy a referir a detalles que están 'sub iudice", apuntó Echenique. A continuación, recuerda que "el señor Villarejo entregó el pendrive a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía antes de que se publicara su contenido. Hay una pregunta que hay que contestar: Qué hizo la Dirección Adjunta Operativa de la Policía que sabemos que estaba ligada a las cloacas del estado".

