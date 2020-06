"Es mi último Telediario": Lluís Guilera se despide de los espectadores de TVE Ecoteuve.es 1/06/2020 - 11:25 0 Comentarios

El presentador se hará cargo, desde septiembre, de un debate político

Lluís Guilera presentará, a partir de septiembre, un debate político que La 1 emitirá en el prime time de los sábados contra La Sexta Noche y Deluxe. El periodista se despidió este domingo del Telediario de TVE, después de un año al frente del informativo que presentaba con Lara Siscar.

"Les hemos insistido mucho en mantener esta distancia de dos metros de seguridad. Pues bien a partir de hoy, esta distancia va a aumentar", dijo la presentadora ante un sorprendido Guilera. "Una distancia física pero que recorrerá los más de 600 kilómetros que hay desde Madrid hasta Barcelona que es donde nuestro compañero y TVE preparan un nuevo proyecto. Un debate que si han ido siguiendo estos Telediarios se imaginan que será cuanto menos con un tono algo distinto", continuó.

El Telediario emitió unas imágenes con algunos de los momentos protagonizados por Guilera en los últimos meses con la música de los Backstreet Boys (As long as you love me) acompañando.

"Es mi último Telediario. Aprovecho estos últimos segundos para darles las gracias a ustedes por su confianza en este informativo durante estos meses que lo hemos presentado Lara y yo. Gracias también a todo el equipo del Telediario Fin de Semana", dijo Lluís Guilera, muy emocionado con su compañera. "Te quiero, gracias por todo, gracias por ser tan buena compañera", le dijo. "Qué pena no poder abrazarte", respondió ella.