La crónica de Vicente Vallés que resume los cambios de criterio del Gobierno sobre el uso de las mascarillas Ecoteuve.es 18:20 - 18/05/2020 0 Comentarios

'Antena 3 Noticias' recopila, de forma cronológica, los consejos de las autoridades sanitarias

El uso de las mascarillas ha sido un asunto de controversia desde que empezó la pandemia de coronavirus. La crónica que hizo Vicente Vallés en Antena 3 Noticias este viernes resume, en menos de dos minutos y con vídeos de hemeroteca, todos los cambios de criterio que ha hecho el Gobierno en las últimas semanas.

El periodista empieza apuntando a que "en marzo se nos decía que no era conveniente que todo el mundo las usara", en referencia a las palabras de Fernando Simón. "Ahora se nos dice que sí es muy conveniente que las llevemos en espacios cerrados e, incluso, en lugares abiertos donde haya más personas", continúa Vallés.

"Ahora ha surgido un debate derivado de este sobre qué tipo de mascarilla es más conveniente", dice a raíz del reparto que inició la Comunidad de Madrid a su población desde el 11 de mayo de las mascarillas FFP2 para dar paso a las declaraciones que hizo Simón sobre este modelo.

"Su uso está indicado para personas sanas. Las personas que tienen sintomatología deberían utilizar mascarillas quirúrgicas. Por lo tanto, yo creo que es una muy buena medida", dijo el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias el 8 de mayo.

"Hace una semana, por tanto, el Gobierno consideraba positivo que se utilizara la mascarilla FFP2 por personas sanas", remarca el periodista. "Pero ayer [14 de mayo] cambió de criterio", sigue. "El Ministerio de Consumo, dirigido por Alberto Garzón, de Unidas Podemos, emitió una nota en la que se decía que las mascarillas FFP2 están recomendadas para profesionales y para colectivos vulnerables, pero que las personas sanas y sin contacto con la COVID-19 deben utilizar el modelo de mascarilla higiénica".

Vallés y las mascarillas: "La conclusión es que no hay conclusión"

"Y hoy [viernes 15], 24 horas después de esas nota en contra de las mascarillas FFP2 y una semana después de ser aconsejadas, el portavoz sanitario del Gobierno ha dicho esto", sigue para dar paso, de nuevo a Simón: "No están recomendadas para la población general; sí que sería importante, hasta cierto punto, que la lleve una persona vulnerable".

Y Vallés remata así: "La conclusión es que no hay conclusión. Cuesta saber si ese tipo de mascarilla está recomendada o no está recomendada o si está recomendada o no recomendada al mismo tiempo". La crónica se ha hecho viral en redes sociales.