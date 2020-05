"No sé lo que les estoy leyendo": la rectificación de David Cantero en el 'Informativo' de Telecinco Ecoteuve.es 18/05/2020 - 16:36 0 Comentarios

El presentador sale airoso de un fallo del teleprompter: "No sé si es lo que tenemos que leer"

David Cantero ha protagonizado un anecdótico momento este lunes en el informativo de Telecinco, marcado por el pase a la fase 1 de la desescalada de aquellas provincias que no superaron el corte la semana pasada, así como la fase 0 avanzada en Barcelona y la Comunidad de Madrid.

El presentador ha salido airoso de un fallo del teleprompter interrumpiendo de repente su entradilla: "Bueno, pues con muchos nervios, los pequeños de la casa se preparan para recibir...".

"No sé lo que les estoy leyendo porque me han puesto algo en el autocué que no sé... No sé si es lo que tenemos que leer", dijo Cantero en pleno directo a sus espectadores haciendo referencia al aparato conectado con la cámara en el que los presentadores leen los textos.

Inmediatamente, el periodista recondujo el informativo tras un 'chivatazo' por el pinganillo: "Vamos a ir, me dicen a La Coruña. Otra de las novedades que se aplican desde este lunes...", continuó con naturalidad.