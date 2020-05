Santiago Segura ofrece a Pedro Piqueras un sorprendente papel en su próxima película: "Estoy encasillado" Ecoteuve.es 7/05/2020 - 10:56 0 Comentarios

El cineasta pilla a contrapié al presentador de 'Informativos Telecinco'

Desde que comenzó la cuarentena, Informativos Telecinco ha ampliado su horario en la parrilla con el objetivo de dedicar una cobertura algo más amplia del a crisis del coronavirus que ha puesto en jaque al planeta. Así pues, Pedro Piqueras ha tenido la oportunidad de incluir algunas entrevistas en sus contenidos.

Este miércoles, el presentador ha podido hablar con Santiago Segura, quién ha compartido con los espectadores cómo le ha afectado personalmente todo lo que ha ocurrido. El cineasta mostró su preocupación por el sector de la cultura y desveló que al principio, sus hijas Sirena y Calma tenían miedo de salir a la calle.

Lea también: Raúl Pérez provoca la risa a Pedro Piqueras al imitarle en plena entrevista en Informativos Telecinco

No obstante, el momento más destacado de la entrevista llegó al final, cuando Segura ofreció en directo a Pedro Piqueras participar en su próxima película. "Te tengo un papel reservado, ¿eh?", le soltó el director de taquillazos como Torrente o Padre no hay más que uno. "Bueno, que no sea de presentador de informativos, que estoy encasillado en eso", bromeó el periodista mientras Segura insistía en que iba en serio.

"Te tengo pensado para una especie de magnate del petróleo texano", le advirtió el entrevistado mientras Piqueras parecía aceptarlo entre risas. "Fantástico, me apunto", aseguró. "Yo te veo", dijo Santiago Segura reafirmándose en su idea.