"Verdaderos gilipollas": David Cantero pide "castigos duros" para quien se salta el confinamiento Ecoteuve.es 21/04/2020 - 13:34 0 Comentarios

El periodista, en cambio, aplaude a los adolescentes por su comportamiento ejemplar

Escribe una carta a sus hijos pequeños: "No les he escuchado emitir ni una sola queja"

David Cantero, presentador de Informativos Telecinco, ha querido rendir homenaje a los adolescentes que llevan el confinamiento de forma responsable a través de una carta que ha dirigido a sus dos hijos menores, de 14 y 15 años. El mayor, Álvaro Berro, es conocido por los espectadores por su trabajo en Telecinco.

"Mis dos hijos adolescentes están siendo todo un ejemplo de buen comportamiento, generosidad, compromiso, sensatez, serenidad y valentía en estos días de encierro obligado...", ha dicho el presentador: "No les he escuchado emitir ni una sola queja, ni un lamento, al contrario, estudian, juegan, hacen ejercicio y mantienen el ánimo casi intacto y no muestran la más mínima rebeldía ante las medidas del estado de alarma".

David Cantero ha aprovechado estas palabras también para criticar a quienes no se toman la cuarentena en serio, "esos miserables que se saltan el confinamiento y se pasan a los miles de contagiados y muertos por el forro, comportándose como auténticos insensatos, como verdaderos gilipollas".

"Denunciemos a los que nos ponen a todos en peligro y no muestran un ápice de sentido común, y que reciban un castigo duro y ejemplar", ha arremetido el periodista.