Carlos Franganillo se enzarza con Fernando Jáuregui en defensa de TVE: "Falsedades, ni una" Ecoteuve.es 14/04/2020 - 12:54 0 Comentarios

El presentador del 'Telediario 2' da la cara ante los ataques a la pública

Carlos Franganillo ha decidido mover ficha y defender el papel que está realizando Televisión Española a la hora de informar sobre la crisis del coronavirus. Todo ello, después de que el periodista Fernando Jáuregui criticara a través de Twitter a la cadena pública por ser "blanda" frente a la gestión realizada por el Gobierno.

Jáuregui ha expresado que "los informativos de las teles, casi todos, son meros edulcorantes de la situación más terrible que hemos vivido desde la guerra civil: todo es beatífico, como si no pasara casi nada". Acto seguido, en respuesta a una usuaria, el periodista respondió: "No soy facha. Todo lo contrario: lo progresista es decir a los ciudadanos la verdad. Lo q nos están haciendo, sobre todo desde la televisión pública, y mira q siento decirlo, es increíble. Franganillo, yo creía en ti", dijo aludiendo al presentador de la segunda edición del Telediario.

Lea también: Javier Negre toma acciones legales contra Xabier Fortes (TVE): "Me ha difamado"

Carlos Franganillo se hizo eco del tuit de Jáuregui y decidió contestarle a través de un largo hilo con el que trataba de desmentir algunos bulos que se han lanzado contra la Corporación: "Entiendo que no has visto los Telediarios últimamente porque tus acusaciones me parecen injustas y tremendamente equivocadas", escribió antes de ofrecer "solo algunos ejemplos recientes".

Así pues, Franganillo empieza demostrando como el pasado 2 de abril el Telediario se emitió "imágenes de féretros en la morgue habilitada en Collserola". El presentador recuerda también que el 9 de abril el informativo que conduce informó de que hay "familiares que buscan a sus seres queridos fallecidos, en pleno colapso de las morgues". Finalmente, Franganillo comparte varias noticias con "el testimonio de familiares de fallecidos" o "historias de sanitarios fallecidos por coronavirus y denuncias de falta de material de protección".

Carlos Franganillo: "Críticas todas, falsedades ni una"

"Puedo extenderme mucho más si lo necesitas. Veo que también pides más análisis y contexto. Lo podrías haber encontrado en las muchas entrevistas que hemos hecho a analistas económicos, científicos y médicos que trabajan estos días en las UCIs, ha concluido el periodista antes de defender una vez más el trabajo de los profesionales de TVE.

"Tienes todo el derecho del mundo a sumarte a las turbas que consideres, pero no voy a permitir que ensucies el trabajo de los Telediarios ni el mío. Por supuesto que en ocasiones cometemos errores pero no tolero que pongas en duda la honestidad. Críticas todas, falsedades ni una", ha zanjado.

Veo los informativos de las televisiones. Es el momento mas grave en este país desde la guerra civil. Y todo son informaciones blandas, de cómo viven la tragedia pacíficamente en un pueblo d Burgos y similares. ¡Pero si está cambiando nuestra vida para siempre! ¿No hay análisis? — Fernando Jáuregui (@FjaureguiC) April 13, 2020

Nunca he sido un agitador. Pero me rebelo ante el espectáculo d alienación al q estamos asistiendo. Los informativos de las teles, casi todos, son meros edulcorantes de la situación más terrible q hemos vivido desde la guerra civil: todo es beatífico, como si no pasara casi nada — Fernando Jáuregui (@FjaureguiC) April 13, 2020

Pues no. No soy facha. Todo lo contrario: lo progresista es decir a los ciudadanos la verdad. Lo q nos están haciendo, sobre todo desde la televisión pública, y mira q siento decirlo, es increíble. Franganillo, yo creía en tí — Fernando Jáuregui (@FjaureguiC) April 13, 2020

Estimado @FjaureguiC , como veo que me mencionas en uno de tus tuits, paso a contestarte. Entiendo que no has visto los Telediarios últimamente porque tus acusaciones me parecen injustas y tremendamente equivocadas. Te facilito solo algunos ejemplos recientes: https://t.co/BeYyU2SDU6 — Carlos Franganillo (@cfranganillo) April 14, 2020

2 de abril. Imágenes de féretros en la morgue habilitada en Collserola. Se repitieron durante todo el día y en los dos telediarios. https://t.co/eZBbuhwUw3 — Carlos Franganillo (@cfranganillo) April 14, 2020

Esto es del día 9: Familiares que buscan a sus seres queridos fallecidos, en pleno colapso de las morgues.https://t.co/NfM2Y0Y5Nk — Carlos Franganillo (@cfranganillo) April 14, 2020

Puedo extenderme mucho más si lo necesitas. Veo que también pides más análisis y contexto. Lo podrías haber encontrado en las muchas entrevistas que hemos hecho a analistas económicos, científicos y médicos que trabajan estos días en las UCIs. — Carlos Franganillo (@cfranganillo) April 14, 2020