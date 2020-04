El incómodo momento de Pablo Motos con Ana Guerra: ¿está con Miguel Ángel Muñoz? Ecoteuve.es 10/04/2020 - 13:36 0 Comentarios

El presentador de 'El Hormiguero' se vio sorprendido por una respuesta de la cantante

El Hormiguero no ha parado durante la Semana Santa y este jueves emitió una nueva entrega en Antena 3 en la que Pablo Motos estuvo acompañado de Cristina Pardo, Marron y Yibing Cao. El presentador tuvo la oportunidad de entrevistar vía telemática a Ana Guerra, con la que vivió un incómodo momento en el comienzo de la conexión.

"¿Estás en Madrid, no? ¿Tienes morriña de Tenerife?", preguntó el valenciano a la cantante, que confirmó que no había podido irse a Canarias porque se encontraba en la capital para la grabación del videoclip de su próximo single. "No se hizo y lo mismo hago aquí que en casa porque tengo que estar confinada. Así que estoy aquí y teniendo contacto todos los días con los míos", respondió la artista antes de que Motos le lanzara una pregunta algo más personal.

"Compartes el confinamiento con tu pareja. ¿Os peleáis para bajar la basura?", dijo el presentador en alusión al actor Miguel Ángel Muñoz mientras Ana Guerra torcía el gesto. "Pues no, la verdad es que estoy solita, así que todo bien", respondió dejando atónito a un Pablo Motos que se dio cuenta de que había podido meter la pata.

Ana Guerra, sin Miguel Ángel Muñoz en la cuarentena

"¿Ah, estás sola? Pensaba, pensaba...", replicó agobiado el conductor del espacio de Antena 3. "Sí, aquí estoy conmigo misma, con mi piano, con mi flauta, mi saxo y todos mis instrumentos", aclaró Guerra antes de que una de las hormigas cortara la tensión con un soez chiste sobre el confinamiento que él también está pasando con "su flauta".

Este momento hizo saltar la alarma de los fans de la pareja, que creyeron que esta había podido romperse un año y medio después. Lo cierto es que por el momento no hay ninguna información que lo confirme y la explicación a esta separación es la entrega que Muñoz está teniendo con su abuela ("la tata"), a la que está cuidando y acompañando durante la cuarentena por la crisis del coronavirus.