Ángeles Blanco, víctima de un grave bulo: no dio "gracias a Dios" por los contagios de coronavirus en Alemania Ecoteuve.es 7/04/2020 - 12:13

Un policía lanza una 'fake new' con la presentadora de 'Informativos Telecinco'

La crisis del coronavirus ha desatado también una ola de bulos y noticias falsas. Muchos han aprovechado la gran incertidumbre y desasosiego en los que está sumido el país para difundir infinidad de mentiras sobre la enfermedad o sobre la gestión que está haciendo el Gobierno de la pandemia que ha puesto en jaque a todo el planeta.

Ángeles Blanco ha sido la última víctima de una fake new impulsada por un usuario de Twitter llamado Alfredo Perdiguero, subinspector de la policía según su biografía en la red social. El susodicho lanzó un tuit este lunes en el que incluía un fragmento de Informativos Telecinco en el que la presentadora hablaba de la última hora de la epidemia.

Lea también: Ana Rosa difunde el bulo de Irene Montero tosiendo y luego rectifica: "No se pueden hacer estas cosas"

En el mensaje, Perdiguero dejaba caer que Blanco había asegurado ante las cámaras que, "gracias a dios", los contagios y muertes en Alemania por el coronavirus estaban aumentando. Nada más lejos de la realidad, pues lo cierto es que la presentadora dio las gracias a Darío, reportero que acababa de finalizar su conexión con el informativo.

"No. Ha dicho 'gracias, Darío'. Se refiere a Darío Menor, corresponsal de Telecinco en Roma. No desinformemos, por favor", le hacía saber Javier Silvestre, periodista de La Vanguardia, en una advertencia ignorada por Perdiguero, pues aun no ha eliminado el mensaje con el bulo que había creado.

¿Ha dicho gracias a Dios? ???????????? pic.twitter.com/ZaW6FIR6Zc — Alfredo Perdiguero M. ???????? (@PerdigueroSIPEp) April 6, 2020